Înlocuitor pentru Chipciu? „U” Cluj a transferat un fundaș stânga în vârstă de 20 de ani.

Universitatea Cluj a anunțat vineri la prânz că a ajuns la un acord cu Tobias Horn, ultima dată la formația secundă a lui Augsburg.

Tobias Horn are dublă cetățenie, germană și română | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

După două săptămâni în care s-a antrenat cu formația ardeleană, Ioan Ovidiu Sabău și staff-ul său au decis să îi ofere un contract tânărului jucător, anunță clubul pe site-ul oficial.

Horn este român născut la Munchen iar până acum a evoluat pentru cinci cluburi germane: SpVgg Hohenkirchen, TSV 1860 Munchen, DJK Sportbund Munchen-Ost, TSV 1860 Rosenheim și FC Augsburg.

Pentru ultima a evoluat în competițiile U19 și pentru echipa secundă, aflată în liga a patra germană, unde a bifat 17 partide și două goluri.

În vârstă de 20 de ani, Horn evoluează în flancul stâng al apărării, acolo unde studenții improvizează cu Alexandru Chipciu, mijlocaș de picior drept reprofilat în fundaș lateral.

Miguel Silva, Alin Toșca și Ionuț Barstan sunt ceilalți jucători din lotul Universității care mai pot acoperi flancul stâng al apărării.

