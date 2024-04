U-BT Cluj și-a atins obiectivul și a reușit să termine sezonul regulat fără înfrângere

U-Banca Transilvania și-a atins obiectivul și a reușit să termine sezonul regulat fără înfrângere. Clujenii au fost mai puternici în derby-ul cu CSM CSU Oradea, astfel că au obținut o victorie cu 77-73. Partida a fost însă una spectaculoasă și a necesitat o repriză de prelungiri.

Meciul s-a derulat sub semnul echilibrului încă de la început, tabela indicând 20-20 la finalul sfertului întâi. Deși întâlnirea nu putea să schimbe soarta clasamentului final, combatantele au tratat jocul ca pe un adevărat derby și au furnizat coșuri spectaculoase. Kris Richard a condus ostilitățile pentru CSM, în vreme ce U-Banca Transilvania a răspuns prin Bryce Jones și Andrija Stipanovic. Kris Richard și-a distanțat colegii la 29-37, iar bihorenii au putut intra la cabine sub adăpostul a șapte lungimi.

În repriza a doua, U-Banca Transilvania a evoluat cu mai multă intensitate. Patrick Richard a luat acțiuni pe cont propriu și a destabilizat defensiva adversarilor. În cele din urmă, s-au instalat la conducere, 51-50, grație unei triple a lui Bryce Jones. Ulterior, în sfertul decisiv, Emi Cățe a înscris pentru 63-55, pe când Stipe i-a distanțat pe clujeni la 70-59. CSM nu a renunțat totuși la luptă și a egalat în ultimele secunde. Drept urmare, cele două au mers în prelungiri, acolo unde U-Banca Transilvania a fost superioară.

„La fiecare meci avem obiectivul de a câștiga. În primul rând, suntem bucuroși că am terminat sezonul regulat pe primul loc și fără nicio înfrângere. Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva în istoria campionatului, dar îi felicit pe jucători. Cu siguranță jocul nostru nu a fost cel mai bun, nu am avut concentrarea necesară și probabil nici motivația. Nu am început tare, nu am pus fizicul și mentalul la bătaie. Totuși, e bine că s-a întâmplat așa, am văzut că nu suntem invicibili și ne-am dat seama că era să pierdem acest meci. La fel s-a întâmplat și la Oradea. Vom revedea cele două partide pe video. Urmează Play-Off-ul și ne dorim să terminăm cu bine și acea fază. Noi ne gândim să ieșim campioni naționali, cam atât. Vom aborda fiecare meci la victorie, însă este extrem de greu să termini și Play-Off-ul fără înfrângere. Tot timpul ne-am implicat în activități caritabile și mi se pare un lucru extrem de pozitiv. Dacă putem face oameni fericiți care nu au norocul nostru , atunci nu e loc de alte comentarii”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

