CTP Cluj-Napoca S.A. anunț privind suplimentarea mijloacelor de transport cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – F.C. Dinamo București, din 23 August 2025

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în data de 23 August 2025, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu dupa încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – F.C. Dinamo București, programul mijloacelor de transport va fi suplimentat în intervalul orar 23:15 – 24:00 pe liniile de:

Autobuze: 9, 24B, 30, 35 si M 26;

Troleibuze: 1, 3, 4, 6 si 25;

Tramvaie: 101 si 102L.

Reamintim de asemenea călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (Cart. Zorilor – Cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.