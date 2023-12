Tineri sportivi din Cluj, medaliați la nivel internațional. Luptătorii de taekwondo s-au întors acasă 12 medalii! - FOTO

Mai mulți sportivi din cadrul clubului de taekwondo ONE Cluj-Napoca au participat la o competiție internațională de taekwondo, în weekend.

Tineri sportivi din Cluj, medaliați la Belgrad. FOTO: Facebook/ ONE Taekwondo CLUB

Astfel, în data de 2 decembrie 2023, în Belgrad, capitala Serbiei, s-a desfășurat ediția a 3-a EX YU OPEN, competiție care a aliniat la start peste 500 de sportivi din șapte țări. Din lotul Asociației Române de Taekwondo au făcut parte și 13 clujeni din cadrul clubului ONE.

După multe meciuri câștigate, sportivii clujeni au obținut 11 medalii la lupte - Kyeorugi și 1 medalie la Poomsae:

- 4 medalii de aur pentru Bucur Andrei, Bucur Mihai, Karim Drira și Laza Andrei;

- 4 medalii de argint pentru Petean David, Petrar Maia (Kyeorugi si Poomsae) și Răzvan Moldovan;

- 4 medalii de bronz pentru Zirbo Amalia, Știr Casian, Cîmpean Ovidiu și Mocan Alexandru.

„Orele de antrenamente, munca multă și sacrificiile și-au spus cuvântul la această competiție. Pe lângă medaliile enumerate mai sus, la categoria seniori, țara noastră s-a clasat pe locul 1.Toții sportivii și-au depășit limitele, au crezut în ei și au luptat până la ultima picătură de energie. (…)

A fost un weekend plin de taekwondo și rezultate pozitive pentru echipa Asociația Română de Taekwondo, din care au facut parte și 13 copii ONE. Alături de frații Andrei și Mihai Bucur au revenit spectaculos dupa o pauză competițională de durată, sportivii ONE au obținut 12 medalii. Felicitări copii pentru determinare și munca depusă! Felicitări și mulțumiri dnilor antrenori pentru această echipă minunată! Mulțumim părinți pentru susținere și galeriei pentru încurajări!”, arată cei de la ONE Taekwondo CLUB.

Clubul a reușit să strângă din anul 2012, de când a fost înființat, și până în prezent peste 100 de medalii la campionate naționale și internaționale.

