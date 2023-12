A noua reușită în campionat pentru U-BT: victorie clară cu Rapid (98-81)

U-Banca Transilvania a învins-o din nou pe Rapid și rămâne fără eșec în actualul sezon al Ligii Naționale.

U-BT a învins Rapidul, scor 98-81. FOTO: u-bt.ro

Lipsiți de conducătorul de joc Bryce Jones, clujenii s-au impus cu 98-81 și se pregătesc acum pentru deplasarea în Turcia.

Startul meciului a fost unul echilibrat, în care bucureștenii au vrut să profite de avantajul terenului propriu. „Studenții” nu au strălucit din punct de vedere defensiv, iar americanul Pridgett, care este cel mai bun marcator al giuleștenilor în această stagiune, le-a pus probleme. Trupa lui Tudor Costescu a marcat 27 de puncte în primul sfert, încheiat la diferență de o posesie.

Alb-negrii au răspuns prin prestația dominantă a lui Emi Cățe, care și-a făcut simțită prezența în spațiul de trei secunde. Adam Mokoka a furnizat la rândul său puncte, astfel că U-BT Cluj-Napoca a trecut la cârma meciului până la pauză, când tabela indica 53-56. În repriza a doua, U-Banca Transilvania a arătat că este formația mai puternică. Deși conducătorul de joc titular a lipsit, oaspeții au avut claritate în atac, găsind omul liber. Jarell Eddie i-a desprins la 19 puncte, 61-80, apoi „studenții” nu au întâmpinat emoții până la final. Practic, ultimul sfert nu a avut istoric, iar Mihai Silvășan a utilizat toți baschetbaliștii înscriși pe foaia de joc.

Mihai Silvășan: „Mă bucur că am reușit o victorie clară”

Antrenorul Mihai Silvășan s-a declarat mulțumit de rezultat, arătând că, de acum, echipa își îndreaptă toate gândurile spre partida cu Turk Telekom.

„Mă bucur că am reușit o victorie clară, după un început destul de ezitant, cel puțin din punct de vedere defensiv. Am lăsat 53 de puncte până la pauză, apoi ne-am schimbat atitudinea în ceea ce privește apărarea și am creat o diferență confortabilă, care să nu ne dea emoții. Mă bucur că nu avem accidentați și că am obținut o nouă victorie în Liga Națională. De acum, toate gândurile se îndreaptă spre partida cu Turk Telekom”, a declarat Mihai Silvășan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: