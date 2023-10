U-Banca Transilvania a învins-o fără probleme pe SCM Timișoara

U-Banca Transilvania nu a întâmpinat probleme în meciul cu SCM Mozzart Bet Timișoara și a obținut o victorie clară, scor 91-69. Alb-negrii rămân neînvinși în toate competițiile.

U-Banca Transilvania a învins-o fără probleme pe SCM Timișoara. FOTO: Facebook/ U-BT Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania s-a duelat sâmbătă cu SCM Mozzart Bet Timișoara în Liga Națională. Mihai Măciucă a avut un start bun de partidă și a desprins echipa la 13-5, apoi Mokoka a marcat pentru 23-15.

Jucătorii lui Mihai Silvășan s-au evidențiat prin intensitate pe ambele faze ale jocului, controlând totodată situația sub panou. Introdus pe teren, David Lăpuște a reușit o intercepție spectaculoasă, iar Emi Cățe i-a pasat lui Adam Mokoka, autor al unui coș de trei puncte, 26-15.

De altfel, pe parcursul actului secund alb-negrii au realizat un parțial de 11-0, care a dus scorul la 32-15. U-Banca Transilvania a controlat în totalitate disputa, astfel că Mihai Silvășan și-a permis să utilizeze întreg lotul. Mihai Măciucă a contribuit cu puncte și în repriza secundă, în vreme ce David Măciucă a ridicat sala în picioare, cu un coș de la semi-distanță.

„De acum ne gândim doar la jocul din Franța”

U-Banca Transilvania are un moral bun și se pregătește pentru deplasarea din Franța.

„A fost un meci în care am avut atitudinea corectă. Asta urmăream, eram marii favoriți și acest meci ne-a lăsat un gust plăcut. Nu s-a accidentat nimeni, am evoluat bine și am arătat un baschet de calitate. De acum ne gândim doar la jocul din Franța, va fi un meci puternic. Trebuie văzută extrem de atent limita între a odihni jucătorii sau a-i scoate din ritm. Trebuie să menținem un ritm al intensității și pregătirii, iar obiectivul nostru principal este să câștigăm fiecare meci. Mareks are o entorsă destul de urâtă, dar noi sperăm să joace în Franța. Piciorul lui arată destul de rău, însă nu e o accidentare gravă, care să îl țină mult în afara terenului. A început să alerge și vom vedea cum evoluează totul”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

„Ne-am dorit de la bun început să controlăm meciul, am reușit acest lucru. Am jucat din ce în ce mai bine și ne pregătim acum pentru meciul de marți. Am fost agresivi, am avut atitudine și am jucat în echipă. Acesta este un atuu important al nostru. Personal, încep să mă adaptez tot mai bine și dau totul pentru echipă”, a afirmat Mihai Măciucă, jucător U-Banca Transilvania .

Baschetbaliștii lui Mihai Silvășan au venit în meci cu moralul ridicat, după ce au învins-o pe Śląsk Wrocław în ultimele minute, scor 70-67. Alb-negrii nu au cunoscut încă gustul eșecului, acumulând rezultate pozitive în toate competițiile. Clujenii au bifat două succese în campionat și au trecut până acum de Rapid București, respectiv CSO Voluntari.

SCM Mozzart Bet Timișoara a înregistrat 2 rezultate pozitive și o înfrângere. Trupa lui Dragan Petričević a câștigat disputele cu CSM Galați și Laguna București, dar a pierdut cu CSM Corona Brașov.

Echipa a jucat la Sala Sporturilor „Horia Demian”, întrucât BT Arena este ocupată cu turneul de tenis Transylvania Open. Fluierul de start s-a da la ora 19:00.

