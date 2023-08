Suporterii CFR-ului nu au primit locurile pe care și le doreau pe Cluj Arena. Fanii Universității „pun paie pe foc”: „În atenția ipocriților”

CFR Cluj a pus în vânzare biletele pentru meciul cu rivala din oraș, însă nu în zonele cerute de suporteri. „Șepcile Roșii”, fanii Universității Cluj, au aprins și mai mult spiritele.

Suporterii echipei CFR Cluj/ Foto: A.I.S.C.P. - Facebook

„Peluza Vișinie” poate în sfârșit să-și achiziționeze bilete la meciul de luni cu „U” Cluj. Acestea au fost puse azi în vânzare, dar doar la Peluza 2, inelul inferior.

Clubul CFR Cluj se arată surprins de atitudinea rivalilor în ceea ce privește locația biletelor. Conducerea „U” Cluj a limitat accesul suporterilor CFR doar la inelul inferior al Peluzei 2 de pe Cluj Arena.

„După consultări cu suporterii noștri, și în baza relațiilor pe care conducerea clubului nostru le-a construit, în ultimii doi ani, cu Universitatea Cluj, am solicitat printr-o adresă trimisă vineri, 11 august, ca biletele destinate galeriei echipei noastre să fie în inelul superior al Peluzei 2, și nu în cel inferior, așa cum s-a procedat anterior. Ne-am dorit asta pentru ca și galeria noastră să beneficieze de o vizibilitate și de o acustică egală cu cea de care se bucură suporterii echipei gazdă.

Miercuri după-masă, la o distanță de patru zile și jumătate, Universitatea Cluj ne-a respins cererea, folosind argumente nejustificate în ciuda deschiderii de care am dat dovadă la meciul retur din etapa 30 a sezonului precedent, disputat în Gruia. Dar, respectul și buna colaborare există doar atunci când ambele părți își doresc cu adevărat acest lucru.

Astfel, biletele pentru galeria noastră sunt disponibile exclusiv în inelul inferior al Peluzei 2, la prețul de 20 de lei”, a transmis conducerea echipei CFR Cluj.

Fanii Universității: „În atenția ipocriților”

Suporterii U Cluj le-au dat replica celor de la CFR Cluj, care vor „normalitate”, dar uită „batjocura” la care a fost supusă galeria Universității ani la rând.

Ironici, cei din peluza „Șepcile roșii” le-au transmis celor de la CFR că sunt bine veniți în peluza de pe Cluj Arena, pentru a-și face poze și a documenta modul în care arată o galerie adevărată. În plus, aceștia au mai afirmat că ”frânarii” au la dispoziție mai multe bilete decât suporterii care se prezintă, cu referire la faptul că galeria CFR Cluj este mai „modestă” numeric.

„În atenția ipocriților, a căror memorie este «lovită de tren» și care cu tupeu invocă normalitatea.

De-a lungul timpului, din partea clubului pe care aceștia îl susțin, noi Șepcile Roșii, am avut parte de orice, însă nu de normalitate sau pretenții satisfăcute în ceea ce privește biletele sau locurile în tribune. Am avut parte în schimb de suficiente șicane, piedici și eforturi din partea organizatorilor din deal, de a-și dovedi priceperea în batjocură la adresa normalității. De la bilete la suprapreț cu dedicație pentru Șepcile Roșii (între 150 și 250 lei, in 2011), în timp ce «gazdele» au primit invitații, până la bilete împărțite din portbagaj în timp ce casele de bilete erau închise și anul acesta, pe motiv că s-au epuizat biletele; de la controale exagerat de minuțioase la accesul pe stadion, incluzând descălțarea, până la interzicerea accesului pe stadion purtând însemnele «U» Cluj; de la minciuni și exagerări, împrăștiate în presă pe diferite subiecte care ne implică, până la teatru ieftin, piesă repetitivă cu fiecare ocazie a confruntărilor, despre victimizare, «lipsa spiritului civic și golănia celor de la U» , precum și multe altele.

Putem doar să presupunem că rândurile comunicatului celorlalți suporteri din Cluj-Napoca au fost scrise de niște tineri frânari, care nu au prea multe derby-uri de Cluj trăite pe stadion și nu cunosc toate strategiile anti «U»-iști ale celor din Gruia, pentru că altfel dau dovadă de tartuferie, amnezie sau intenții provocatoare, în aceeași notă a șicanelor și acțiunilor murdare amintite mai sus.

Acești suporteri care se declară indignați, au fost mereu primiți bine, de FC Universitatea Cluj , pe stadionul nostru din Parcul Central. Întotdeauna au avut la dispoziție bilete mai mult decât suficiente pentru numărul în care se prezentau, la fiecare meci au avut ocazia de a urmări de vis-a-vis, spectacolul din Peluza noastră, ocupându-și memoria telefoanelor cu poze și video-uri, ideale ca material didactic. Mai greu le-a fost în afara stadionului, spre și dinspre stadion, că acolo noi suntem organizatori.

Fiți bărbați și lăsați copilăriile, că vă faceți de râs, iar! Probabil că ceea ce ziceți este adevărat, însă într-un context ignorat cu bună știință, acela al procentelor cuvenite oaspeților, raportate la capacitatea arenei și a altor regulamente. Vă garantăm că acestea sunt numai pentru siguranța și integritatea voastră, o dovadă că FC Universitatea Cluj ține cont prioritar de interesele voastre și nu de ale noastre. Totuși, în același context, casele de bilete sunt deschise, precum și achiziția biletelor on-line sunt accesibile tuturor, îndrăzniți și ocupați locurile vacante peste tot în tribune.

Oricum, vă așteptăm cu drag și acum, așa cum v-am tot dovedit că trebuie să o facă gazdele și vă recomandăm călduros să aveți bateriile telefoanelor încărcate, spațiu în memoria lor și legate strâns șireturile. În Cluj doar Universitatea!”, a transmis peluza „Șepcile roșii”.

