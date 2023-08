Semnal de alarmă la Universitatea Cluj. „O să ne facem de râs la meciul cu CFR”

Oțelul Galați și „U” Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, într-un meci care a contat pentru etapa a cincea a SuperLigii.

La finalul meciului cu Oțelul, Dan Nistor (35 de ani), mijlocașul celor de la „U” Cluj, a spus lucrurilor pe nume. Acesta speră ca jocul său și al colegilor să se îmbunătățească până la meciul din runda următoare, contra rivalei CFR Cluj.

„A fost un meci greu, de luptă. Ne bucurăm că am câștigat și acest punct, am venit cu alte gânduri aici. Am fost foarte slabi pe faza ofensivă, sper să reglăm. Trebuie să lucrăm mai mult. Am venit pentru altceva, dar atât s-a putut. Avem prea, prea puține puncte pentru ceea ce ne dorim în acest an. De la prima etapă tot a fost înlocuit (n.r. Toni Petrea). Nu trebuie să punem urechea, trebuie să ne vedem de treaba noastră. (n.r. despre meciul cu CFR Cluj) Se anunță un meci foarte greu. Dacă ne comportăm ca astăzi, o să ne facem de râs”, a spus Dan Nistor, la finalul meciului cu Oțelul.

La finalul meciului cu Oțelul, Toni Petrea (48 de ani), antrenorul celor de la „U” Cluj s-a declarat nemulțumit de joc, dar împăcat cu rezultatul. Tehnicianul a vorbit și despre posibilitatea de a pleca de pe banca „Șepcilor roșii”.

„În prima parte am controlat jocul. Am dus mingea aproape de poartă. Repriza a doua a fost mai echlibrată. Apoi am primit un gol, asta este situația. Bine că am revenit și am înscris din penalty. Mi-aș fi dorit să fim mai inspirați. A fost un meci, cu intrări bărbătești, dar cred că rezultatul este echitabil (…) (despre faptul că i s-a strigat demisia) Nu vreau să comentez, e părerea lor, le-o respect, eu încerc să-mi fac treaba. Chiar nu vreau să-mi consum energia să mă gândesc la așa ceva (n.r. la plecare). Au fost cazuri și când au fost schimbări antrenori înainte de începerea campionatului. În fotbalul românesc nu mă mai surprinde nimic. Am discutat (n.r. cu cei din conducere), dacă nu mai sunt mulțumiți, eu nu țin de scaun”, a spus Toni Petrea, la finalul meciului cu Oțelul.

