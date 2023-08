Rămâne sau nu Toni Petrea la „U” Cluj? Conducerea confirmă negocierile cu alți antrenori

Conducerea clubului Universitatea Cluj a ieșit public să facă lumină în cazul plecării lui Toni Petrea de pe banca tehnică a echipei. Aceștia au confirmat negocierile cu alți antrenori.

Gabriel Giurgiu (directorul sportiv al clubului) și Toni Petrea (antrenorul echipei „U” Cluj) - conferință de presă 17.08.2023/ Foto: monitorulcj.ro

În ultimele zile s-a vehiculat în presă că Toni Petrea ar pleca de pe banca tehnică a Universității Cluj, chiar dacă rezultatele în primele 5 etape din SuperLigă nu sunt dezastruoase.

În cadrul unei conferințe de presă, conducerea clubului a venit să facă lumină și să infirme plecarea lui Toni Petrea de la „U” Cluj.

„S-a creat o atmosferă artificială negativă în sânul echipei. Au apărut foarte multe articole. Noi ca și club ne ghidăm după anumite valori, respect, onoare și cred că până acum nu am jignit pe nimeni. S-a scris și despre club anumite lucruri care nu erau adevărate, că am oferit contracte de zeci de mii de euro, nu știu ce tentă să le dăm. Am fi preferat să fim noi întâi contactați înainte să apară aceste lucruri în presă (…) Săptămâna aceasta s-au scris foarte multe lucruri despre antrenorul Toni Petrea, că nu face lucrurile bine la antrenamente…nu știu dacă acele persoane care au dat informațiile au fost prezente la antrenamente să vadă ce se întâmplă. Noi ne dorim să fim respectați, să nu intrăm în conflicte, ca și până acum, dar dorim ca cei care sunt împotriva noastră să ne respecte. Avem încredere în Toni Petrea și sperăm ca pe viitor ca micile probleme sau lucruri care trebuie rezolvate să le remediem într-un timp cât mai scurt”, a declarat Gabriel Giurgiu, directorul sportiv al clubului.

Clubul confirmă negocierile cu alți antrenori

Conducerea clubului „U” Cluj a confirmat negocierile cu alți antrenori, dar nu a dat nume, deși în presă s-a scris de venirea lui Ovidiu Sabău sau Marius Șumudică.

„La fel ca și cu jucătorii pe care îi urmărim sau pe care îi dorim, la fel putem să ne gândim întotdeauna dacă anumite probleme apar să avem discuții, dar asta nu înseamnă că gata, ne-am hotărât să schimbăm antrenorul. Au fost (discuții cu alți antrenori - n.red.) și știe și Toni despre acest lucru”, a adăugat Gabriel Giurgiu.

Întrebat de discuțiile pe care le-a avut conducerea „U” Cluj cu alți antrenori, Toni Petrea a decis să nu comenteze, însă a declarat că se axează pe jocul echipei și nu îl deranjează ce se întâmplă.

„Nu sunt dator să dau explicații nimănui, doar conducerii. Nu am ce să comentez legat de acest lucru(…)Eu am vorbit cu conducerea, am stabilit niște lucruri clare, mai mult de atât nu am ce să fac. Nu pot să știu ce va decide conducerea, eu îmi văd de treaba mea, am contract cu Universitatea, vreau să-mi fac treaba cât mai bine și să câștig meciurile în continuare.

Nu mă deranjează că se discută cu alți antrenori, mă deranjează ce apare în presă, detalii nefondate. Nu stau să dau explicații nimănui vizavi de munca mea. Până la urmă rezultatele contează și nu cred că nu s-a văzut asta”, a declarat Toni Petrea, antrenorul „U” Cluj.

Tehnicianul a spus că se gândește doar la o victorie în derby-ul cu CFR Cluj, din campionat, însă admite că va fi un meci greu.

„Sunt conștient de importanța lui, e foarte important pentru club și pentru suporteri. CFR este o echipă bună, agresivă, au un lot valoros, însă eu sper să câștigăm. Nu mă gândesc decât la o victorie”, a încheiat Toni Petrea.

