Marius Șumudică vine antrenor la „U” Cluj? Emil Boc: „Sunt consternat”

Liber de contract după despărțirea de Al-Raed, Marius Șumudică este în căutarea unei noi echipe. În presă s-a vehiculat că acesta ar veni la „U” Cluj.

Marius Șumudică în cadrul unei conferințe de presă/ Foto: captură ecran YouTube - CFR 1907 Official

Marius Șumudică ar fi la un pas să bată palma cu U Cluj, care vrea să renunțe la Toni Petrea după numai 3 etape scurse din noul campionat.

Surse GSP din cadrul clubului spun că negocierile dintre club și Șumudică au avansat foarte mult în ultimele ore. Practic, a mai rămas o singură condiție de îndeplinit: U să-i întărească lotul antrenorului.

Prezent la un post de radio local, primarul Emil Boc, a declarat că este consternat de această veste și că nu a fost informat.

„Sunt consternat de ceea ce vorbiți voi. Eu am cerut clubului să mă informeze de orice lucru se întâmplă. „U” Cluj are antrenor pe Toni Petrea , un antrenor performant, cine Dumnezeu putea să creadă iată că să mergi la Craiova care ne-a bătut cu 5-0 în campionatul anterior să mergi să îi bați pe teren propriu (...) Nu cred că se poate pune în discuție așa ceva, nu știu un element de altă natură. Astăzi vom avea ședință de Consiliu Local unde va fi prezent Radu Constantea și am să-l întreb. Nu știu de existența unui asemenea demers și aș vrea să stabilim un lucru, Universitatea are stabilitate, are antrenor, are susținerea orașului, are stabilitate financiară și îi așteptăm pe băieți să vină cu 3 puncte de la Mediaș sâmbătă seara pentru că au demonstrat că se poate.

Am respect pentru Șumudică, este un om recunoscut în fotbalul românesc, dar nu am avut nicio discuție în această direcție”, a declarat Emil Boc.

Marius Șumudică neagă discuțiile cu „U” Cluj

Prezent la Digi Sport Special, Marius Șumudică a auzit zvonurile potrivit cărora s-a înțeles cu ”U” Cluj și că este ”în proporție de 99%” noul antrenor al ardelenilor, dar a negat.

Antrenorul susține că nici nu a discutat cu cineva de la „U” Cluj.

„Hai să punem punct speculațiilor. Eu am vorbit cu domnul Boc o singură dată în viața mea. Nu sunt adevărate, nu m-a sunat domnul Boc. «U» Cluj are antrenor, nu știu de ce discutăm astea. Nu m-am înțeles nici 1%, nu 99%. Nu e vorba de bani, nu am avut nicio discuție”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport Special.

