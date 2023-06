Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Universitatea Cluj. „Nu e de vânzare”!

FCSB vrea să-l transfere pe atacantul Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj.

Mamadou Thiam a înscris 11 goluri pentru Universitatea Cluj. Foto Facebook FC Universitatea Cluj

Primele discuții între părți au avut loc deja, dar ”U” Cluj a transmis că nu vrea să se despartă de Mamadou Thiam. Totuși, senegalezul are o clauză de reziliere în contractul scadent în vara anului viitor, astfel că, dacă FCSB o achită, clubul ardelean nu se poate împotrivi.

Radu Constantea a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că-l vrea pe Mamadou Thiam

„A luat legătura un reprezentant al FCSB-ului cu cineva din clubul nostru, s-a interesat de situația lui Thiam. Nu este de vânzare, dar e important ce își dorește jucătorul. Pentru noi, e importantă și partea economică. Nu ne dorim să-l vindem, ne dorim să creștem obiectivul. Analiza se va face împreună cu cei care se ocupă de zona sportivă, trebuie să vedem ce variante avem să-l înlocuim. Mai are contract un an de zile, dar are clauză de reziliere. Este confidențială, dar nu este mai mare de un milion de euro. E o clauză accesibilă celor de la FCSB. Am acceptat-o atunci când am negociat cu jucătorul. Este ok și pentru noi. Dacă cei de la FCSB achită clauza, nu mai ține de noi”, a declarat Radu Constantea, președintele Universității Cluj, potrivit digisport.

Mamadou Thiam a înscris de 11 ori pentru „U” Cluj

În sezonul recent încheiat, Mamadou Thiam a evoluat în 33 de meciuri pentru „U” Cluj, a înscris de 11 ori și a dat o pasă decisivă.

Înaintea apariției interesului pentru Mamadou Thiam, FCSB l-a ofertat pe Arnold Garita, dar fostul atacant al lui FC Argeș a cerut un salariu prea mare.

