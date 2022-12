Mamadou Thiam: „Derby-ul U – CFR Cluj a fost asemănător cu ce am văzut în Anglia”

După ce a jucat în Franța, Anglia și Belgia, Mamadou Thiam a venit la „U” pentru a scrie un nou capitol din cariera sa.

Deși a ajuns pe Cluj Arena la o lună și jumătate după începutul campionatului, atacantul a luptat pentru a-și câștiga locul de titular, reușind să înscrie două goluri și să ofere un assist.

La final de an, Mamadou a acordat un interviu pentru fcucluj.ro în care a vorbit despre primii pași în fotbal, despre ce l-a făcut să aleagă Universitatea Cluj și despre cum s-a acomodat la viața din România.

Mamadou Thiam a povestit că în jur de 9-10 ani a început pasiunea pentru fotbal.

„În prima zi în care am atins o minge de fotbal am știut că voi deveni un fotbalist. Am început în cartier, dar când m-am apropiat de 10 ani am început să merg la un club profesionist”, a spus atacantul.

Ce l-a făcut să aleagă Universitatea Cluj?

„Eram în discuții cu niște echipe, ei m-au contactat în septembrie și am simțit că Universitatea Cluj mă dorește mai mult decât celelalte cluburi, așa că am venit aici”, a răspuns Thiam.

Fotbalistul și-a început cariera în Franța, a mai jucat și în Anglia, țări de top în ceea ce privește fotbalul.

„Nivelul jocului e foarte ridicat în Anglia. E un joc atât de rapid încât nu ai timp să respiri, e un fotbal box-to box. În România există jucători ce au calitate și există și echipe bune. Am văzut niște jucători chiar buni. În Franța nivelul e bun. Am jucat doar la nivelul ligii a doua din Franța, dar nivelul de acolo e cam similar cu ce am găsit în prima ligă din România”, a mai spus acesta.

Atacantul Universității a jucat în două derby-uri împotriva CFR-ului în câteva zile. Întreabat dacă se aseamănă atmosfera cu cea din Anglia, el a răspuns:

„Da, când am jucat în derby-ul orașului a fost asemănător cu ce am văzut în Anglia. Când am jucat acolo, am fost pe teren în derby-uri și stadioanele erau pline și acolo, cu 18 mii sau 19 mii de oameni. E cel mai frumos să joci fotbal într-o atmosferă cum e la meciurile Universității”.

Mamadou Thiam speră ca Franța să câștige marele trofeu la Cupa Mondială.

Dintre toți jucătorii din prezent sau din trecut pe cine ar alege într-o echipă de șase jucători?

„L-aș alege pe Buffon în poartă. În defensivă pe Thiago Silva și David Luis. La mijloc îl voi alege pe Marco Verratti. În atac pe Messi pentru că e incredibil și pe Cristiano Ronaldo”, a conchis atacantul.

CITEȘTE ȘI: