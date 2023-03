Mamadou Thiam, despre experiența sa la „U” Cluj: „Mă ajută foarte mult. Pe teren mă simt mult mai bine”

Mamadou Thiam a povestit despre experiența sa la Universitatea Cluj până acum.

Mamadou Thiam este golgheterul Universității Cluj în acest sezon /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj a pierdut derby-ul orașului cu rivala și campioana CFR, scor 4-0. „Șepcile roșii” au suferit primul lor eșec după cinci partide fără înfrângere și rămân pe locul 10, la egalitate cu FC Voluntari.

Mamadou Thiam, atacantul senegalez, a vorbit, printre altele, despre persoana care l-a convins să vină în România, relația cu Ioan Ovidiu Sabău, galeria Universității Cluj și nivelul fotbalistic din Superligă în comparație cu Anglia. El a subliniat, evident, și importanța unui derby cu CFR Cluj, chiar dacă el și colegii săi au pierdut fără drept de apel în fața echipei antrenate de Dan Petrescu. Cu toate acestea, atacantul a făcut o promisiune pentru suporterii echipei sale pentru partea rămasă din acest sezon

Thiam este una dintre surprizele plăcute ale Superligii din acest sezon. Acest jucător ofensiv senegalez a venit liber de contract la „U” Cluj și a devenit rapid un favorit al publicului. El este cel mai bun marcator al echipei, cu șapte reușite. Cu toate acestea, până să devină „student” cu acte-n regulă, acesta a mărturisit cum a ratat transferul la Rapid București, dar și ce alte oferte a refuzat ulterior.

„Am fost aproape să semnez cu Rapid, am purtat discuții cu clubul. Totuși, la acel moment, era perioada de început din mercato. Nu am vrut să mă grăbesc și să iau o decizie. După, ei au adus alt jucător și a picat totul. La „U” Cluj m-am hotărât să semnez în septembrie. Am mai avut oferte din prima ligă din Portugalia, de la Maritimo, dar și din Cipru”, a declarat Thiam pentru prosport.ro.

Unul dintre „agenții” lui Thiam a fost Francois Marquet. Jucătorul celor de la FCU 1948, fost coleg la Oostende, în Belgia, l-a convins pe senegalez să vină în România.

„Am câțiva prieteni care au jucat în România sau care încă joacă. Printre ei, Francois Marquet, de la FCU Craiova. M-a convins și el să vin în Superligă. „U” Cluj are un bazin de suporteri impresionant, o sa-ți placă foarte mult’ mi-a zis”, a mai adăugat Thiam.

Nivelul din România

CV-ul jucătorului de la „U” Cluj include participări în ligi secunde din cele mai importante cinci campionate ale Europei, precum Ligue 2 sau Championship. De asemenea, în sezonul 2020-2021, acesta a evoluat în prima ligă belgiană la echipa Oostende, care a încheiat sezonul pe locul 7.

Cu toate acestea, atacantul recunoaște că „nivelul este foarte bun în România. Ca să fac o paralelă, în Anglia există o intensitate foarte mare, dar în România am văzut calitate. Cred că sezonul viitor vom vedea mai multe echipe românești în grupele competițiilor europene.”

Echipa din Ardeal a avut un sezon dificil, cu anumite momente în care nu au reușit să câștige timp de mai multe etape. Cu toate acestea, Ioan Ovidiu Sabău a avut un impact pozitiv asupra echipei, reprezentând în același timp un șoc pentru aceasta. Deși nu mai antrenase din 2014, fostul mare „internațional” român a reușit să aducă „șepcile roșii” pe linia de plutire.

Pentru Thiam, antrenorul său este, „pe lângă un fost mare fotbalist de națională, cu meciuri în Olanda, la Feyenord, și un tată. Mă ajută foarte mult. Pe teren mă simt mult mai bine, am încredere în mine, motiv pentru care, în ultimele meciuri, am și marcat.”

Întrebat de susținătorii echipei, fotbalistul care poate evolua și ca winger a răspuns direct.

„Sunt fantastici! N-am mai trăit o astfel de atmosferă de când jucam la Barnsley, în Anglia (n.r. – 2020). Sper să ne salvăm de la retrogradare, asta e cel mai important. Am simțit pe propria piele ce înseamnă un derby cu CFR Cluj. E ceva electrizant! Am jucat și jucăm pentru ei, atât pot să spun legat de acest meci. Cât despre restul sezonului, sper să-i facem fericiți, merită!”

