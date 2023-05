Adina, ambasador Sports Festival, nu vede o lume fără sport

Ca ambasador trebuie să îi atragi pe cei ca tine și pe cei foarte diferiți de tine. Eu cred că orice sport e foarte frumos și sănătos, atâta vreme cât îl faci cu pasiune, spune alergătoarea Adina Mureșan.

Adina Mureșan conduce un antrenament cu copii, sâmbătă dimineața, pe Cluj Arena. Foto: Paul Niculescu | monitorulcj.ro

Adina Mureșan, ambasador Sports Festival, aleargă de când se știe. A alergat în fața blocului, în curtea școlii. Acum aleargă între serviciu și antrenamentele cu copiii. Aleargă în scop umanitar și pentru cauze pe care nu le susține nimeni. Aleargă, aleargă... Foto: Paul Niculescu | monitorulcj.ro

Pledoarie pentru un weekend plin de sport(uri)

Un festival de sporturi, vă dați seama? Un fel de «Țara minunilor cu 27 de sporturi». Așa descrie Adina Mureșan weekend-ul ce urmează.

Sâmbătă dimineața, ora 10. E soare plăcut și abia adie un vânticel, cât să răcorească aleile Parcului. De pe Cluj Arena se aud chiote, chicoteli și râsete. „Cine nu face corect încălzirea, nu primește ciocolată!". Așa își începe Adina Mureșan antrenamentul cu „țâncii". „Azi sunt mai puțini", spune ea și eu număr vreo 15-20 de copii. Cel mai mic are vreo 4 anișori și a venit, împreună cu frățiorul lui, ținându-se de piciorul tatălui. Celui mai mare demult nu-i mai poți spune copil, e bărbat în toată regula și se vede că aleargă de când se știe.

– Dacă acum sunt puțini, cum e când sunt mulți?

– Nici nu-i poți număra... e plin stadionul.

– Cum îi aduci? Îi momești cu ciocolată? 😂 Cum se împacă cu sportul?

– Doar la final de antrenament, câte o bucățică...

– Deci, Adina Mureșan, ce faci în afară de alergat copii pe stadion?

– Nu mare mi-ar fi mirarea să știu că mulți dintre cei care vor citi acest articol mă cunosc deja de multă vreme, prin prisma meseriei, ori de pe stadion, unde mă antrenez sau, cel mai adesea, antrenez. Mai nou sunt și ambasador Sports Festival pentru secțiunea de alergare.

„Imaginați-vă că sportul vă face fericiți. Chiar dacă e șah. Și vă deschide mintea. Și ține doar de propria voastră persoană."

Adina Mureșan, alergătoare, ambasador Sports Festival

– Ce face un „ambasador" pentru sport?

– Toată viața mi-am imaginat că un ambasador trebuie să facă școală, multă școală, să vorbească limbi străine și să fie foarte rezervat în declarații...

Ca ambasador trebuie să vorbești mult și să spui aproape tot ce faci, ca să îi atragi pe cei ca tine și, mai ales, pe cei foarte diferiți să fie alături de tine sau să facă la fel.

– Așadar, tu, Adina, îi îndemni pe clujeni (și nu numai) să alerge...

– Eu, una, nu pot să îndemn pe oricine să alerge, cred că orice sport e foarte frumos, atâta vreme cât îl faci din pasiune pentru sport. Să fii sportaholic e foarte «mișto»: sportul îți modelează mintea și corpul într-un fel unic: de învingător. De asta am ales Sports Festival; sau Sports Festival m-a ales pe mine , aproape totuna.

– Cum poți să fii un „supererou" în acest weekend?

– Un festival de sporturi, vă dați seama? Un fel de «Țara minunilor cu 27 de sporturi» în care te poti iniția; de fapt cu 38 de secțiuni sportive.

Iar duminică (4 iunie - n.r.) poți alerga la Crosul Supereroilor. Și poți să fii chiar tu un supererou, pentru că toți banii strânși din taxa de participare se duc către #spitalepublicedinbaniprivati, de data aceasta către Spitalul „Stanca" din Cluj-Napoca (Clinica Ginecologie 2 - n.r.). Unde poate se vor naște copiii sau nepoții tăi. Care cu siguranță vor face sport.



– Chiar toți, toți vor face sport? Crezi tu asta?

– Sunt sigură că toți ne dorim asta: să facem sport. Chiar dacă nu putem, chiar dacă încă nu o facem, sunt convinsă că avem o genă care ne face să ne lucrăm mușchii. Imaginați-vă că sportul vă face fericiți. Chiar dacă e șah. Și vă deschide mintea. Și e ceva ce ține doar de propria voastră persoană.

Hai, gata, că am vorbit prea mult. Mă duc să alerg! Ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți!

Adina Mureșan, în timpul unui antrenament „ușor" pe Stadionul Cluj Arena . Foto: Paul Niculescu | monitorulcj.ro

Interviu „pe fugă" - „Toată lumea mă întreabă: «Adina, alergi, nu-i așa?» Așa că alerg".

Adina aleargă la competiții, la evenimente, alergă în scop caritabil, pentru cauze pe care nimeni nu le susține. Și aleargă toată ziua, între serviciu, cauze nobile și antrenamentele ei și ale copiilor.

– După ce alergi? Unii aleargă după medalii, alții după bani sau după tramvai... Adina după ce aleargă?

– Alerg ca să fiu în formă pentru copiii pe care îi antrenez. Să nu mă fac de rușine mai exact. În general, toată lumea mă întreabă: «Alergi, nu-i așa?» Așa că alerg. Alerg la competiții, alerg la evenimente, alerg în scop caritabil, pentru cazuri umanitare pe care nimeni nu le susține. Și alerg singură, că-mi place să alerg. 🤷🏻‍♂️

– Care a fost momentul în care ai crezut că nu mai poți, ai spus «gata», apoi... ai continuat?

– A fost momentul în care eram pacer (alergătorul care fixează ritmul la competiții - n.r.) la Wizz Marathon și m-am accidentat. M-au trecut linia de sosire doi prieteni din gașca mea de alegători. Mi-am spus: «Gata ! Până aici mi-a fost.» A ținut o zi... 😂

– Cea mai veselă alergare din viața ta a fost...

– Acum... ceva vreme, în Babeș. Alergam cu o bună prietenă și am văzut niște fete care jucau fotbal. Ne-am mai învârtit noi două ture așa... «Oare să mergem să le spunem să ne ia și pe noi???» Am mers și ne-au chemat la un antrenament. Am aflat apoi că erau profesioniste și ne uitam la gleznele noastre subțiri și ni le imaginam făcute arșice și pline de vânătăi. Râdem și azi la gândul că am fi ajuns fotbaliste de mare succes.

„Să fii sportaholic e foarte mișto: sportul îți modelează mintea și corpul într-un fel unic: de învingător!"

Adina Mureșan, alergătoare, ambasador Sports Festival

– Ce-ai vrut să te faci „când o să fii mare"? Avea visul tău de copil vreo legătură cu fuga, cu picioarele, cu gâfâitul cu pulsul în tavan?!

– Prin clasa a V-a am descoperit romanele polițiste și mă visam ofițer criminalist. Am ajuns director de firmă de pază. Cumva tot mi s-a îndeplinit visul. Cred că ambele profesii necesită o condiție fizică bună. Nu cred că mai au altceva în comun. Sau au?

Cum arată o zi din viața Adinei?

Adina Mureșan, ambasador Sports Festival. Foto: Paul Niculescu | monitorulcj.ro

„O zi din viața mea e foarte simplă: îmi petrec prima parte a zilei în birou, îmbrăcată în rochie neagră și pe tocuri. În tot acest timp mă visez pe stadion sau la un antrenament personal. Visez mult. Beau cafele. Râd toată ziua. Și mă trezesc că e seară. Neapărat cu o carte în mână. Adorm pe orice documentar de pe History."

Visul cel mai mare? Chiar dacă îndepărtat... Să nu mă pensionez niciodată. Să antrenez copii și să inspir. Să îi fac pe oameni să iubească sportul.

Să nu mă pensionez niciodată. Să antrenez copii și să inspir. Să îi fac pe oameni să iubească sportul. Dezamăgirea cea mai mare... ... oamenii care se tem de un strop de ploaie, de un pic de frig sau de zăpadă. De fricile lor. Nu își dau seama că singuri își pun cele mai mari piedici din viață.

De cine se teme Adina? De Melintia Măcelaru, antrenoarea care o ceartă și în ziua de azi.

Adina Mureșan alături de Melintia Măcelaru (foto, în stg), antrenor emerit. Foto: Paul Niculescu | monitorulcj.ro

Sâmbătă dimineața, pe Stadion, Adina o întâlnește pe Melintia Măcelaru (foto, în stg), antrenor emerit pentru atleți care au adus medalii și recorduri naționale și europene la Cluj-Napoca. Câte titluri si medalii, nici nu își mai amintește. „Proba pentru care m-a antrenat? 400 metri garduri. E singura care mă mai ceartă până în ziua de azi. Și probabil până când va mai fi pe stadion", așa o prezintă Adina pe antrenoarea care a „fugărit-o" de-a ajuns la maraton.

„Ea și Mihaela Botezan, colega mea, sunt cele care mă inspiră în alergare. Fără ele nu aș fi unde sunt", le mulțumește Adina.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



CITEȘTE ȘI: