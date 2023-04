Hagi și Gică Popescu vor evolua la Cluj împotriva Galatasaray Legends, în cadrul Sports Festival

Hagi și Gică Popescu vor fi prezenți la Cluj în cadrul Sports Festival.

Gheorghe Hagi în cadrul Sports Festival /FOTO: Sports Festival - Facebook

Unii dintre cei mai mari fotbalişti pe care i-a avut România şi legendele clubului Galatasaray se vor întâlni într-un meci demonstrativ pe Cluj Arena, în data de 2 iunie, la Sports Festival.





„Generaţii legendare în duel, la Sports Festival 2023! Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o înfruntare cu cei mai buni jucători de fotbal ai Naţionalei României (1995-2023). Meciul demonstrativ se va juca vineri, 2 iunie, pe Cluj Arena, în ce-a de-a doua zi a celui mai mare festival dedicat sportului din România. Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, marii fotbalişti care au scris istorie pentru ambele echipe, se numără printre vedetele acestui meci. Biletele pentru meciul demonstrativ de fotbal vor fi puse în vânzare joi, 20 aprilie, începând cu ora 14:00, pe entertix.ro", se arată într-un comunicat trimis, joi, de organizatori.



Bani strânşi în urma meciului vor fi destinaţi victimelor cutremurului din Turcia.



„Meciul demonstrativ de fotbal dintre România şi Galatasaray Legends nu va fi doar o oportunitate de a vedea jucători celebri în acţiune, ci şi o modalitate de a ajuta victimele cutremurului devastator din Turcia. încasările primite de clubul Galatasaray pentru a participa la evenimentul organizat în cadrul Sports Festival vor fi donate către organizaţiile care se ocupă de eforturile de ajutorare a victimelor acestei calamităţi”, se mai arată în comunicat.



Biletele pentru meciul demonstrativ de fotbal pot fi cumpărate de pe site-ul entertix.ro. Sports Festival a pregătit două etape de achiziţie a biletelor: early bird şi bilete cu preţ întreg. Fanii fotbalului pot beneficia de preţuri reduse până în data de 15 mai inclusiv. Copiii sub 7 ani vor putea avea acces la meci fără bilet, cu condiţia să fie însoţiţi de un adult şi nu vor avea loc dedicat.



„Pentru mine este întotdeauna o bucurie să joc fotbal, să fiu în teren alături jucătorii celor două mari echipe, a României şi Galatasaray Istanbul, unde m-am simţit întotdeauna ca acasă, înseamnă un moment cu totul special şi abia aştept să îl împărtăşesc cu fanii fotbalului din România”, declară, conform comunicatului, Gheorghe Hagi.



Fondat în 1905, clubul de fotbal Galatasaray a scris istorie în 2000, când a câştigat Cupa UEFA şi Supercupa Europei, fiind prima echipă turcă care a reuşit această performanţă. De altfel, în sezonul 1999-2000, Galatasaray a avut o echipă remarcabilă care a câştigat, pe lângă cupa UEFA, campionatul şi cupa în Turcia, echipă pe care o regăsim astăzi sub numele Legendele Galatasaray şi pe care fanii fotbalului au şansa să o vadă la Cluj-Napoca.



„Ne bucurăm să găzduim din nou la Cluj legende ale fotbalului mondial. Am muncit mult în ultimele luni alături de domnii Hagi şi Popescu pentru a putea parafa acest eveniment, astfel că este o mare onoare să îi avem prezenţi alături de multe alte nume mari. I-am avut alături de noi şi în prima ediţie Sports Festival, alături de Barcelona Legends. Anul acesta, ne pregătim de un alt demonstrativ de excepţie cu Galatasaray, o echipă care a scris istorie nu doar pentru Turcia, ci pentru întreaga lume şi care a arătat că orice vis este posibil", a afirmat Patrick Ciorcilă, cofondator Sports Festival.

