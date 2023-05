Pleacă Sabău de la „U” Cluj după înfrângerea din finala Cupei României?

Ioan Ovidiu Sabău este afectat de eșecul din finala Cupei României și se gândește dacă va mai continua la „U” Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă dinaintea meciului /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Antrenorul „șepcilor roșii” și-a exprimat dezamăgirea sa față de faptul că elevii săi nu au reușit să obțină o victorie într-un meci în care au avut numeroase ocazii pe parcursul celor 120 de minute, însă nu au reușit să le capitalizeze.

Sabău a menționat că nu este sigur dacă va rămâne pe banca tehnică a Universității Cluj în sezonul următor și a solicitat o scurtă perioadă de odihnă pentru a-și clarifica gândurile și a-și pune ordine în idei.

„Am reușit în zona centrală unde știam că ei au controlul, pasează foarte bine, au dinamică foarte bună în acel 4-2-3-1, am reușit să-i blocăm foarte bine, să dominăm jocul în prima repriză. Îmi pare rău pentru acești oameni minunați care au venit să ne susțină, îmi dau seama cât și-au dorit să câștigăm un trofeu.

Am simțit că este momentul nostru, mai ales cum am arătat în joc, am simțit că putem câștiga. I-am văzut foarte motivați, și-au dorit foarte mult, am avut acea motivație de care ai nevoie la un joc important, am fost echilibrați. Am știut în unele momente să ținem de minge, să plecăm pe contraatac, eu zic că am arătat bine ca și joc.

Îl felicit pe Cristiano Bergodi pentu că a reușit să câștige această Cupă. Cei care au ratat probabil că sunt foarte afectați, am încercat să-i încurajez, i-am felicitat pentru cum au arătat astăzi. Noi am executat loviturile de la 11 metri, am avut jucători care au dat foarte bine la antrenament, intervine o oarecare oboseală.

A fost Simion, el bătea foarte bine dar s-a simțit foarte obosit, după care Martic, dar el a revenit și a zis că bate. Am nevoie de 2-3 zile să mă liniștesc, a fost o mare încărcătură. Deocamdată e prea devreme să vorbesc de ce se va întâmpla de mâine, sunt și eu foarte afectat de ce s-a întâmplat astăzi și am nevoie de timp”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

