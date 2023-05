Fanii „U” și primarul Clujului, pregătiți de meciul de foc din Cupa României. Boc: „Toate drumurile duc la Sibiu”

Primarul Clujului, Emil Boc, s-a fotografiat alături de suporterii „U” Cluj, înainte de meciul din Cupa României cu Sepsi OSK.

Emil Boc și suporterii „U” Cluj, înaintea meciului cu Sepsi OSK, Cupa României / Foto: Emil Boc- Facebook

FC Universitatea Cluj va juca, miercuri, 24 mai, finala Cupei României contra echipei Sepsi OSK.

„U” va juca a cincea sa finală în Cupa României, după ce a cucerit trofeul în 1965 şi a ratat şansele din 1934, 1942, 1949 şi 2015.

Cu câteva ore înainte de meci, Emil Boc s-a fotografiat cu suporterii Universității „U” Cluj și a postat poza pe Facebook. Primarul a transmis: „Toate drumurile duc la Sibiu. Haide «U»!”.

Primarul a anunțat deja de câteva zile că va merge la Sibiu pentru acest meci important:

„Trebuia să fiu la Bruxelles, mi-am anulat tot programul de acolo chiar dacă este complicat. Categoric mi-am anulat totul și oricum a doua zi avem semnarea contractului pentru metrou deci trebuie să sosesc cu o seară înainte deci în consecință nu mai plec la Bruxelles. Categoric voi fi alături de echipă la Sibiu și de suporterii prezenți. Mergem cu mândria că am ajuns în Cupă, că ne-am îndeplinit obiectivul pe anul acesta, mergem cu speranță și optimism în viitorul Universității Cluj (...) Îl felicit încă o dată pe Neluțu Sabău, acest om extraordinar, un brand al Clujului și Universității, pe Radu Constantea, managerul care de atâția ani a clădit Universitatea când nimeni nu mai credea că se poate. Am reușit (…) Sepsi are un lot cu mai bun, dar cred că băieții au mai demonstrat și în cea dublă cu Dinamo. Dacă vom fi toți alături de ei cred că se poate. Nu va fi ușor, dar putem câștiga Cupa. Îndrăznesc să zic 2-1 pentru Universitatea Cluj. Va fi greu, dar nu imposibil”, a declarat edilul în urmă cu cinci zile, la un post de radio local.

