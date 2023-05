U-BT a pierdut surprinzător în fața Rapidului în semifinalele Ligii Naționale de Baschet

U-BT a fost învinsă surprinzător de către Rapid București.

Leo Meindl în acțiune /FOTO: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca, deţinătoarea titlului, a fost învinsă de către Rapid București cu scorul de 106-86 (32-26, 26-15, 22-26, 26-19), miercuri seara, pe teren propriu, în al treilea meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT a suferit cel mai drastic eşec din acest sezon pe plan intern.

Rapidiștii au avut un joc solid pe teren propriu, în timp ce „studenții” au fost surprinși de evoluția adversarilor. La începutul meciului, chiar dacă U-Banca Transilvania a reușit să egaleze la 13 puncte, gazdele au continuat să joace la un nivel ridicat și au ajuns să conducă cu 11 puncte. Totuși, la finalul primului sfert diferența a fost redusă la doar două posesii, scorul fiind 32-26.

Campioana părea hotărâtă să recupereze din handicap la începutul celui de-al doilea sfert, dar jocul echipei lui Mihai Silvășan nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Lipsa de eficiență în atac și prestația impresionantă a lui Alex Olah la capătul opus al terenului au permis Rapidului să se distanțeze și să conducă la pauză cu scorul de 58-41.

A doua repriză, încercarea de revenire

În partea a doua a jocului, intensitatea jocului „studenților" a crescut, iar baschetbaliștii de la U-BT au încercat să controleze ambele faze ale jocului. Deși clujenii au reușit să reducă diferența la un singur punct în mijlocul celui de-al treilea sfert, gazdele nu s-au lăsat intimidați și au rămas în avantaj, conducând cu 80-67 cu 10 minute înainte de final.

În ultimul sfert, situația a fost similară celui de-al doilea sfert. Cu timpul care se scurgea rapid, echipa lui Mihai Silvășan a ratat multe șanse, în timp ce bucureștenii au continuat să joace bine și au reușit să depășească pragul de 100 de puncte. Scorul final a fost 106-86 în favoarea Rapidului, dar U-BT rămânea în avantaj la general cu scorul de 2-1.

Prestațiile jucătorilor

Cei mai buni de la Rapid au fost Alexandru Lucian Olah, cu 26 puncte, 7 recuperări, şi Vaidas Kariniauskas, 22 p, 3 rec, 9 pase decisive, dar evoluţii foarte bune au avut şi Mladen Jeremic, 18 p, şi Josip Bilinovac, 17 p.



Dintre elevii lui Mihai Silvășan s-au remarcat Nemanja Gordic (16 p), Emanuel Căţe (15 p, 5 rec), Patrick Neal Richard (13 p, 5 rec, 4 pd), Leo Meindl (10 p, 5 rec, 5 pd).



Clujenii conduc cu 2-1 la general, după cele două meciuri câştigate pe teren propriu, cu 78-61 şi 77-55.



Seria se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, iar următoarea va avea loc tot în Sala Rapid, pe 5 mai.

Reacția lui Mihai Silvășan după meci

Antrenorul U-BT Mihai Silvășan a declarat după meci că echipa sa nu a reușit să se ridice la nivelul de intensitate necesar pentru a câștiga.

„Din păcate pentru noi, a fost un meci dominat în totalitate de echipa gazdă. Nu ne-am ridicat la nivelul de intensitate de care aveam nevoie în apărare pentru a câștiga un meci în deplasare. Am primit 106 puncte, ceea ce este incredibil. Am întâlnit o echipă aflată într-o zi bună într-adevăr, însă nu cred că asta este valoarea noastră în apărare. Trebuie să ne corectăm nivelul din apărare și să ne apropiem de intensitatea pe care am avut-o în primele două jocuri la Cluj. Acesta este Play-Off-ul, conducem cu 2-1 acum și trebuie să ne pregătim pentru meciul IV”, a declarat antrenorul U-BT după meci.

