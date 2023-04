U-BT merge în semifinalele Ligii Naționale de baschet. „Studenții” au reușit o victorie spectaculoasă în fața SCM U Craiova

U-BT Cluj-Napoca a învins-o în mod spectaculos pe SCM U Craiova.

Patrick Richard în cadrul unui antrenament înainte de meci /FOTO: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania a revenit într-un mod spectaculos și a reușit să învingă pe SCM U Craiova, cu scorul de 97-94, într-un meci care a necesitat o repriză suplimentară. După ce au fost conduși cu 15 puncte de către olteni, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au reușit să recupereze și să câștige partida. În următoarea fază a competiției, U-Banca Transilvania va întâlni pe Rapid București.

În prima parte a jocului, echipa din Craiova a avut inițiativa și a condus cu 21-17 la finalul primului sfert. SCM U Craiova a continuat să joace bine și a mers la pauză cu un avantaj de cinci puncte, 36-31. Cu toate acestea, în repriza a doua, jucătorii de la U-Banca Transilvania, în special Meindl, Guzman și Richard, au reușit să revină în joc și să preia conducerea cu 48-49. Craiova a ripostat prin Palmi și Nikolic, ajungând să conducă cu 14 puncte.

Cu toate acestea, „studenții” nu au renunțat la luptă și au reușit să recupereze treptat situația, ajungând la un egal de 84 puncte prin coșul lui Meindl. După 40 de minute de joc, cele două echipe erau la egalitate și s-a intrat în repriza suplimentară. U-Banca Transilvania a reușit să realizeze un parțial de 11-0, cu brazilianul Meindl la finalizare, și în ultimele secunde a izbutit o triplă de efect prin Richard, astfel încât au câștigat partida cu scorul de 97-94.



Reacțiile de după meci

Mihai Silvășan este bucuros după victoria obținută deși echipa sa nu a evoluat la nivelul la care se aștepta.

„Sunt extrem de fericit pentru această victorie și pentru felul cum am obținut-o. Chiar dacă nu am evoluat prea bine, nu am cedat și am reușit să revenim prin câteva evoluții individuale și printr-o apărare agresivă. Am întors scorul atunci când nimeni nu mai credea. Sunt bucuros pentru felul cum am câștigat. Ne-am calificat, mergem mai departe și vom evolua cu Rapidul în semifinale. Vrem să ne odihnim, apoi să începem să pregătim semifinala”, a declarat Silvășan la finalul meciului.

Patrick Richard, marcatorul coșului decisiv, crede că această revenire spune multe despre forța echipei ca și grup.

„Cred că am arătat caracter. A fost un sezon lung și dificil până acum, iar noi am demonstrat că nu vrem să renunțăm. La începutul sezonului, când relațiile dintre noi nu erau atât de legate, probabil am fi cedat, fiind conduși la 15 puncte. Ei bine, acum nu a mai fost cazul și am luptat până la final. Am strâns rândurile în apărare, i-am forțat pe craioveni să piardă mingi și am reușit câteva aruncări mari. Victoria din această seară arată multe despre noi, ca grup. Încă nu ne-am îndeplinit obiectivul, mergem în semifinale și ne apropiem de ceea ce ne dorim cu toții. Le mulțumim fanilor că sunt alături de noi. Haide U!”, a declarat Patrick Richard la finalul meciului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: