U-BT Cluj-Napoca a obținut al doilea succes în play-off-ul Ligii Naționale. Silvășan: „Am avut intensitatea necesară”

U-BT Cluj-Napoca a obținut al doilea succes în play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin. Clujenii au câștigat cu scorul de 79-70 meciul împotriva echipei SCM U Craiova.

U-Banca Transilvania și-a respectat statutul și a învins-o vineri seară pe SCM U Craiova cu scorul de 79-70. Astfel, clujenii conduc seria cu 2-0, iar meciul III este programat marți, 18 aprilie, în Bănie.

La fel ca miercuri, baschetbaliștii olteni au încercat să îi surprindă pe clujeni. Cu un joc rapid și finalizări în forță, SCM U Craiova a arătat că își dorește să egaleze seria. De asemenea, ardelenii și-au turat mai greu motoarele, astfel că Bogdan Țîbîrnă a marcat din spatele semicercului, 9-20. Stipe și Shepherd au adus imediat puncte, însă oaspeții au terminat sfertul întâi în avantaj, 13-20.

Baschetbaliștii lui Mihai Silvășan au evoluat cu mai multă intensitate în actul secund. Richard și compania au strâns rândurile în defensivă. Leo Meindl i-a ajutat pe clujeni să egaleze la 27, apoi au adăugat alte cinci puncte fără replica adversarului.

Încet, U-Banca Transilvania a dominat la toate capitolele, Meindl ieșind la rampă cu numeroase acțiuni spectaculoase. În consecință, U-BT a reușit să se desprindă la o diferență consistentă și nu au întâmpinat emoții până la final.

Silvășan: „Până la urmă asta este cel mai important, că avem 2-0”

„Până la urmă asta este cel mai important, că avem 2-0. A fost un meci în care am arătat o atitudine mai bună decât miercuri. Mă bucur pentru acest lucru. Exceptând începutul, care a fost foarte prost din toate punctele de vedere, am revenit și am avut intensitatea necesară. Am câștigat multe mingi și am dat coșuri ușoare.

După acel moment am controlat meciul, chiar dacă ofensiv nu am oferit o evoluție strălucită, procentajele noastre nefiind foarte bune. Una peste alta, trebuie să găsești soluții să câștigi, indiferent de ce zi parcurgi din punct de vedere ofensiv. Urmează meciul de la Craiova, unde vrem să ne impunem. Referitor la arbitraj, nu pot să mă pronunț. Trebuie să văd meciul și nu pot să am vreo părere acum. Cred că s-a fluierat la fel și într-o parte și în cealaltă. Noi trebuie să continuăm să ne apărăm agresiv, deoarece avem o bancă suficient de lungă. Astăzi (vineri-n.red.) doi jucători au fost eliminați din cauza greșelilor personale, însă ne-am descurcat și am încheiat meciul bine. Mâine va fi o zi liberă, apoi duminică revenim la antrenamente și luni plecăm la Craiova”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT.

