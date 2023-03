U-BT, victorie clară împotriva baschetbaliștilor de la Dinamo

U-BT a obținut o victorie clară în ultima partida de campionat.

U-BT a învins-o pe Dinamo /FOTO: U-BT Cluj - Napoca - Facebook

Echipa U-Banca Transilvania și-a încheiat seria de meciuri disputate pe teren propriu din ultima săptămână. Baschetbaliștii clujeni au obținut a 13-a victorie stagională după ce i-au învins pe cei de la Dinamo București. Scorul final a fost de 89-67, iar echipa antrenată de Mihai Silvășan se pregătește acum pentru ultimul meci al sezonului actual al 7Days EuroCup, o deplasare la Ulm.

În timpul meciului cu Dinamo, Silvășan nu a putut conta pe Meindl și Guzman. Oaspeții au reușit să conducă cu 0-7, dar „studenții” au reușit să revină imediat. Baschetbaliștii clujeni au jucat cu calm și au arătat prospețime în joc, deși era al treilea meci în cinci zile. Patrick Richard a reușit să înscrie două triple, iar egalarea s-a datorat lui Nandor Kuti. Primul sfert a fost căștigat de U-BT, scorul fiind de 19-17, iar o contribuție majoră a venit din partea lui Patrick Richard, care a marcat 8 puncte în primele 10 minute.

În cel de-al doilea sfert, Nandor Kuti a început cu un slam-dunk, iar Stefan Birčević a intrat și el în joc. Prin tripla sârbului, U-BT a reușit să se distanțeze la 34-22, astfel controlând meciul într-un mod autoritar.

„Studenții” au reușit să circule mingea rapid și să găsească întotdeauna un om liber, astfel că Shepherd a marcat pentru 52-32. De asemenea, a existat o oarecare relaxare, ceea ce a permis echipei Dinamo să încerce să profite. Darnell Edge nu a strălucit în prima parte a meciului, dar și-a intrat în rol pe parcursul celui de-al treilea sfert. Americanul a apropiat echipa Dinamo la 7 puncte, scorul fiind 59-52.

Totuși, baschetbaliștii clujeni au rămas pe poziție și au menținut un ritm ridicat. Coșul cu fault al lui Stipanović a fost ca o mănușă pentru U-BT, iar Birčević a avut o prestație dominantă. Astfel, U-Banca Transilvania nu a întâmpinat emoții până la finalul meciului.

Reacțiile de după meci

Mihai Silvășan este bucuros de această victorie mai ales pentru că niciun jucător nu a suferit o accidentare.

„Cred că am încheiat această serie cu bine. Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni în cele două meciuri cu Timișoara și Dinamo. Rotația noastră nu a fost atât de lungă, Meindl și Guzman au lipsit vineri, respectiv astăzi. Am avut atitudinea corectă, mă bucur pentru acest lucru și îi felicit pe băieți. Trebuie să avem aceeași atitudine până la finalul sezonului. Nu a contat că nu am jucat atât de bine pe faza de atac, întrucât apărarea a funcționat. De multe ori când nu ești în formă în atac, defensiva te poate salva dacă ai atitudinea corectă și focusul necesar.

Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să revină cei care lipsesc, să avem rotația normală. Sper să rămânem sănătoși, să putem să ne luptăm pentru a ne atinge obiectivele. În meciul cu Timișoara am utilizat toți românii tineri, astăzi l-am folosit doar pe Akos Szentkuti. Sunt mulțumit de prestația lui și a celorlalți jucători. Sunt zile mai bune sau mai rele din punct de vedere ofensiv, însă constanța în apărare trebuie să existe. Aici nu mă refer doar la români, ci la toți jucătorii. Fiecare baschetbalist care intră pe teren trebuie să aibă intensitate și concentrare maximă”, a declarat Mihai Silvășan la finalul meciului.

Kasey Shepherd a menționat săptămâna dificilă pe care au avut-o din cauza numărului ridicat de meciuri jucate.

„A fost o săptămână dificilă, în care am jucat trei meciuri în cinci zile. Am obținut două victorii în campionat și am pierdut în EuroCup. Mergem mai departe și continuăm să tragem tare la antrenamente. Cred că ne-am descurcat bine în partida cu Dinamo, deși ne-am pierdut la un moment dat concentrarea. Până la urmă ne-am revenit și am putut să obținem victoria”, a declarat Shepherd după meci.

U-BT va face deplasarea marți la Ulm pentru ultimul meci din acest sezon de EuroCup. Startul partidei va avea loc de la ora 20:30.

