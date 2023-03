Karel Guzman, reacție după incidentele de la meciul U-BT Cluj - CSM CSU Oradea: „Comportamentul meu a fost inacceptabil”

Jucătorul U-BT Cluj, Karel Guzman, care a manifestat un comportament agresiv, sâmbătă, în timpul meciului dintre U-BT și CSM CSU Oradea, când a intrat pe teren cu o rangă, a avut o primă reacție prin care își exprimă regretul pentru incidentul pe care l-a generat.

Karel Guzman (U-BT Cluj), reacție după incidentele de pe teren: Sunt gata să îmi asum totul/captură foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook.com

Meciul dintre U-BT și CSM CSU Oradea nu a fost lipsit de evenimente neplăcute.

După ce a fost scos din sală pentru că a sărit la bătaie și a provocat o încăierare generală pe teren, jucătorul de baschet a vrut să intre din nou, dar înarmat cu un obiect contondent din fier.

Guzman: Sunt gata să îmi asum totul

Karel Guzman și-a exprimat regretul pentru comportamentul agresiv manifestat pe teren și afirmă că își asumă consecințele acțiunilor sale.

Jucătorul U-BT Cluj a notat, într-un mesaj adresat publicului și fanilor, că va depune eforturi pentru a-și stăpâni emoțiile și a-și păstra calmul, astfel încât imaginea echipei să nu fie afectată.

„Vreau să iau un moment în care să adresez incidentul care a avut loc ieri (sâmbătă - n.red.). Regret profund acțiunile mele și vreau să îmi cer iertare clubului, colegilor mei și tuturor celor prezenți. Comportamentul meu a fost inacceptabil și înțeleg că asta nu reflectă valorile echipei noastre sau a jocului de baschet.

Vreau să fie clar că am fost provocat de adversari și de un membru al staff-ului încă de la încălzire. Dar asta nu e o scuză pentru acțiunile mele. Ca baschetbalist profesionist, înțeleg că am responsabilitatea de a-mi păstra calmul și de a mă comporta într-o manieră respectuoasă tot timpul. În această situație, am lăsat emoțiile să scoată ce e mai rău din mine. Am devenit o persoană pe care nu o recunosc și îmi pare rău pentru daunele sau dezamăgirile pe care le-am produs. Voi munci din greu pentru a-mi îmbunătăți autocontrolul și pentru a deveni un jucător și un coechipier mai bun.

Guzman: „Comportamentul meu a fost inacceptabil”/captură foto: instagram.com

Fiecare acțiune are consecințe și sunt gata să îmi asum totul. Voi respecta și accepta deciziile disciplinare pe care clubul le va lua.

Încă o dată, îmi cer profund iertare tuturor implicați!”, a notat Guzman.

După incidentul de sâmbătă, conducerea U-BT Cluj a reacționat prin intermediul unui mesaj în care arăta că un asemenea „comportament agresiv nu este promovat și agreat în cadrul clubului U-BT”.

În cadrul clubului urmează să fie deschisă o anchetă disciplinară ca urmare a acestui incident.

În plus, jucătorul de baschet s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

