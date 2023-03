U-BT a fost învinsă în ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon de EuroCup

U-BT nu a reușit să obțină victoria în fața echipei clasate pe primul loc în grupă.

U-BT a fost învinsă de prometey /FOTO: U-BT Cluj Napoca - Facebook

U-BT a pierdut ultimul meci de acasă împotriva ucrainenilor de la Prometey Slobozhanske.

Meciul a început cu un start în forță al oaspeților, care au reușit un parțial de 13-0. Leo Meindl a deschis scorul pentru „studenți" cu o aruncare de la distanță de trei puncte, iar apoi U-BT Cluj a început să recupereze teren. Până la sfârșitul primului sfert, clujenii au reușit să echilibreze jocul, iar diferența dintre cele două echipe era de doar două posesii, 28-22 în favoarea echipei ucrainene.

În sfertul doi, jocul a continuat pe același fir, cu campioana României încercând să egaleze, dar Prometey creștea din nou ecartul. După o serie de decizii arbitrale tensionate la finalul sfertului, echipa din Ucraina conducea cu 5 puncte la pauză, scor 51-46.

După reluarea meciului, Karel Guzman a reușit două slam dunk-uri impresionante care au ridicat publicul în picioare. U-BT Cluj a avut o perioadă bună de joc și s-a apropiat de oaspeți. Cu Andrija Stipanovic în formă maximă și cu sprijinul puternic al fanilor din tribune, „studenții" au încheiat al treilea sfert la doar două puncte în spatele echipei ucrainene, scor 72-70.



U-BT, aproape de victorie

În ultimele 10 minute ale meciului, Bircevic a reușit o aruncare spectaculoasă de la mare distanță, ceea ce a permis echipei U-BT Cluj să preia conducerea pentru prima dată în meci. Cu toate acestea, eforturile lor s-au dovedit a fi în zadar, deoarece Prometey a reușit să rămână concentrat și să obțină o victorie importantă, cu scorul final de 96-87.

Emi Cățe a fost cel mai bun marcator al echipei clujene, înregistrând 17 puncte și 5 recuperări. Andrija Stipanovic a adăugat 14 puncte și 4 recuperări, în timp ce Nemanja Gordic a contribuit cu 12 puncte și 3 pase decisive. Cu toate acestea, performanța lor nu a fost suficientă pentru a câștiga meciul, iar Prometey a reușit să-și adjudece victoria în fața echipei clujene.

Mihai Silvășan spune că echipa sa nu a putut să oprească principala armă ofensivă a ucrainenilor, anume recuperările ofensive.

„Îmi pare rău că nu am putut să le oferim fanilor o victorie. Am jucat cu o echipă bună. Din păcate, nu am reușit să stopăm armele lor, și anume recuperările ofensive. Ne-au forțat să pierdem mingi și așa le-am dat multe posesii. Sunt principalii marcatori din EuroCup. Cred că am jucat un baschet bun, am fost în meci până aproape de final, însă unele decizii ne-au făcut să cedăm partida. Le mulțumesc din suflet fanilor că au venit în număr mare la sală. Ne-au susținut la fiecare joc din EuroCup, au fost și în deplasări. Jos pălăria pentru felul cum sunt alături de noi. Sper să fie în continuare lângă noi și să câștigăm împreună titlul.

Consider că băieții au evoluat și pentru mândria lor, ca sportivi. Au întâlnit echipa de pe primul loc, deci nu cred că vreunul dintre ei își permite să dea 50%. Sunt profesioniști și trebuie să își facă treaba indiferent de situație. Cu siguranță a fost presiune pe Karel Guzman și va fi în continuare. Asta este situația, dar noi vom fi alături de el și îl vom ajuta să treacă peste perioada mai grea. În EuroCup ne-am alăturat unei campanii caritabile, care cred că sunt foarte importante pentru comunitatea noastră. Clubul U-Banca Transilvania și-a dorit întotdeauna să susțină comunitatea și astfel de evenimente s-au regăsit în fiecare sezon în viața noastră. Ne bucurăm că putem să luăm parte la asemenea campanii și vom proceda la fel și în viitor”, a declarat Mihai Silvășan după meci.



Reacția jucătorilor

Andrija Stipanović se arată dezamagit de prestația echipei însă este optimist pentru viitor.

„În majoritatea meciurilor din EuroCup am avut momente bune, dar nu am putut să închidem partidele și să câștigăm. Așa s-a întâmplat și în această seară. Probabil că trebuie să fim mai deștepți pe viitor, să profităm de oportunitățile care apar în timpul jocului. Am demonstrat că putem oferi un baschet bun, dar din nou am comis greșeli. Asta este, mergem mai departe. Cred că putem fi mândri de clubul și de fanii noștri.

Avem suporteri senzaționali, care ne-au împins de la spate. Obiectivul nostru este să câștigăm campionatul, așa că trebuie să muncim în continuare, să devenim mai buni. N-am jucat de șase săptămâni și mă bucur că am revenit pe teren. Mi-a fost dor de fani și m-au încântat aplauzele lor. Cum am spus, sezonul din EuroCup a fost dificil. Cred că actuala stagiune reprezintă un pas înainte pentru club. Toată lumea își dorește să progreseze. Am fost alături și de comunitatea Special Olympics, am fost emoționat să îi văd jucând astăzi, la pauză. Pe de altă parte, îmi pare rău că nu am obținut mai multe victorii, deoarece fanii le meritau. Intenția noastră este să ne impunem de fiecare dată. Tocmai de aceea, ne concentrăm deja pe viitoarele etape și pe Play-Off, care va fi interesant”, a declarat Andrija Stipanović.

Emanuel Cățe crede că puteau evolua mai bine însă și el este optimist pentru viitor.

„A fost un meci foarte disputat, știam că ei vor să își mențină poziția. Pe alocuri puteam evolua mult mai bine, au existat numeroase greșeli evitabile. Ne-am dorit să luptăm pentru fanii noștri, care ne-au susținut. Le mulțumim mult, am vrut să terminăm oferind o figură frumoasă. Am dat tot și atât s-a putut. Ritmul de joc e extrem de alert, am comis greșeli care trebuie să fie corectate. Trebuie să existe o doză de concentrare care să nu le permită adversarilor să revină. Vom lucra la asta pe viitor!”, a adăugat Emanuel Cățe.

