„U” Cluj se pregătește de primul meci din play-out contra FC Argeș. Sabău: „Au schimbat antrenorul și va fi un meci greu”

FC Universitatea Cluj joacă luni, 20 martie, primul meci din play-out-ul SuperLigii. Ovidiu Sabău a recunoscut că rezultatul din meciul cu rivala din oraș, CFR Cluj, i-a afectat.

FC Universitatea Cluj joacă luni, 20 martie, primul meci din play-out-ul SuperLigii. Ovidiu Sabău a recunoscut că rezultatul din meciul cu rivala din oraș, CFR Cluj, i-a afectat/ Foto: captură ecran YouTube FC Universitatea Cluj

„U” Cluj se pregătește de vizita echipei FC Argeș, în primul meci din play-out-ul SuperLigii.

În cadrul unei conferințe de presă premergătoare meciului, tehnicianul echipei „U” Cluj, Ovidiu Sabău, a declarat că înfrângerea suferită contra CFR Cluj i-a afectat pe jucători.

„Aș dori să mulțumesc fanilor noștri care au venit într-un număr atât de mare să ne susțină la meciul cu CFR. Suntem foarte dezamăgiți pentru că i-am făcut prin jocurile și atitudinea noastră să creadă în noi, au venit, dar noi nu am reușit să facem un meci bun și am pierdut acest joc. Acum ne așteaptă un alt campionat (...) Cred că toate meciurile vor fi foarte foarte echilibrate, iar nicio echipă nu va ceda (...) Am analizat jocul cu CFR și ne-am dat seama că după primul penalty am căzut total.

Până atunci noi am avut ocazia mare prin Bic și în rest a fost un joc de tatonare, ei au fost destul de crispați. Noi nu am avut în unele momente curajul să jucăm. Am făcut greșeli de copii, tensiunea i-a afectat. Îmi dau seama ce e în sufletul lor. Putem repara aceste greșeli jucând bine cu FC Argeș”, a declarat Sabău în cadrul conferinței de presă.

Sabău: „Va fi un meci greu”

Potrivit lui Sabău chiar dacă mulți zic că FC Argeș nu este o echipă periculoasă meciul va fi unul greu.

„Mulți spun că FC Argeș nu este o echipă importantă sau periculoasă, dar au schimbat antrenorul și va fi un meci greu și trebuie să îi pregătim foarte bine. A fost o săptămână grea, dar sper ca la ora jocului sper ca băieții să fie la fel de încărcați precum la meciul cu Farul, responsabili și dornici să câștige. Sper ca în continuare suporterii să fie alături de noi, chiar dacă ora e târzie, la ora 21:00.

Avem nevoie de ei și sper că după acest joc vor avea aceeași încredere pe care au arătat-o față de jucători și față de mine. Contează mult să începem cu o victorie, ne dă o stare bună și confirmăm că suntem o echipă care contează. Am fost echipa care în multe momente a arătat foarte bine”, a adăugat Sabău.

Meciul dintre „U” Cluj și FC Argeș, din prima rundă a play-out-ului se va disputa luni, 20 martie, de la 21:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: