U-BT a fost învinsă într-un meci important în EuroCup. Mihai Silvășan: „Atâta timp cât există în continuare șanse, noi o să ne luptăm pentru victorie”

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă la limită de către 7Bet-Lietkabelis Panevezys într-un meci important din EuroCup.

U-BT a fost înfrântă la 2 puncte /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa lituaniană 7Bet-Lietkabelis Panevezys, cu scorul de 77-75 (19-19, 22-20, 23-15, 13-21), marţi seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.



Campioana României a suferit a noua înfrângere în 13 etape şi riscă să rateze calificarea în optimile de finală.



Prima jumătate a meciului a fost echilibrată, după care balticii s-au desprins pe tabelă după un sfert trei foarte bun. „U” a revenit pe finalul partidei, de la 66-76 când mai erau 97 de secunde, la 75-76 când rămăseseră 31 de secunde. Oaspeţii au avut posesia şi au reuşit să mai înscrie dintr-o aruncare liberă, obţinând victoria.



Nemanja Gordic a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 17 puncte, 5 recuperări, susţinut de Leonardo Meindl, cu 14 p, 5 rec, 3 pase decisive. O evoluţie notabilă a avut şi Emanuel Căţe, cu 9 puncte şi 9 recuperări.



De la lituanieni s-au evidenţiat Gediminas Orelik, cu 20 p, 3 pd, Kristian Kullamae, cu 13 p, 8 rec, şi Vytenis Lipkevicius, 12 p, 4 rec.

„Este o înfrângere dureroasă. Cred că ne-am luptat și am arătat caracter, dar nu am avut o seară foarte bună în ceea ce privește procentajele atât la trei puncte, cât și la libere. În asemenea meciuri orice greșeală se vede. Noi am făcut anumite greșeli care ne-au costat. De exemplu, l-am lăsat pe Morris să înscrie de pe partea stângă, deși știam că tendința lui e să meargă în acea direcție. Acestea sunt detalii pe care trebuie să le analizăm cu băieții.

Atâta timp cât există în continuare șanse, noi o să ne luptăm pentru victorie. O să revenim la antrenamente și vom face tot posibilul să ne îmbunătățim jocul. Urmează meciuri importante și avem obiective de îndeplinit. Atmosfera în sală a fost senzațională, speram să îi bucurăm pe fani cu o victorie. Le mulțumim din suflet suporterilor că sunt alături de noi, chiar dacă traversăm un sezon complicat”, a declarat Mihai Silvășan.



„U” va juca următorul meci pe 8 februarie, în deplasare, cu Germani Brescia.



Clasament



1. Joventut Badalona 8 victorii - 4 înfrângeri

2. Prometei Slobojanske 8-4

3. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 8-4

4. Umana Reyer Venice 7-5

5. ratiopharm Ulm 7-5

6. Frutti Extra Bursaspor 6-6

7. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 6-7

8. Germani Brescia 5-7

9. U-BT Cluj-Napoca 4-9

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 2-10





