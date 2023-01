U-BT, prima victorie în deplasare în EuroCup. Mihai Silvășan: „A fost un meci incredibil pentru noi”

U-BT a obținut prima victorie în deplasare în acest sezon de EuroCup împotriva slovenilor de la Cedevita Olimpija Ljubljana.

Echipa alături de suporteri în deplasarea de la Ljubljana /FOTO: U-BT Cluj Napoca - Facebook

Elevii lui Silvășan s-au impus în fața celor de la Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 88-80, în etapa a 11-a a Grupei A din EuroCup.

Meciul a început cu un moment special pentru Stipe, pivotul primind o distincție din partea celor de la Cedevita, fiind component al slovenilor timp de trei sezoane. Jucătorul bosniac a fost chiar căpitanul dragonilor și a primit aplauze la scenă deschisă din partea publicului.

U-BT a avut un start energetic, reușind două coșuri de la mare distanță, 0-6. Ulterior, Stefan Birčević a majorat diferența la 2-12, iar relațiile de joc au funcționat la cel mai înalt nivel. Drept urmare, Meindl a primit o pasă perfectă de la Richard, „studenții” terminând astfel primul sfert 15-24.

Pe parcursul sfertului secund și-a făcut debutul în maioul alb-negru și Jalen Jones. Chiar dacă a ajuns duminică noaptea la Cluj-Napoca și a apucat doar două antrenamente cu noii colegi, americanul a primit mingea și a înscris de trei puncte la prima încercare. Agresivi la recuperări, verzii au mai redus din diferența, în special grație fundașului Yogi Ferrell. La pauză, tabela indica 34-41.

Sfertul al treilea a demarat cu gruparea gazdă în prim plan, Yogi Ferrell continuând să impresioneze pe faza ofensivă. Fundașul american și-a ajutat colegii să egaleze la 41, numai că Shepherd a ieșit la rampă la momentul potrivit ducând scorul la 47-41. Rebec a răspuns pentru Cedevita, dar Gordić a pus capăt actului printr-o reușită din spatele semicercului, 57-59. Mai mult, Edo Murić, căpitanul dragonilor, a acumulat cinci greșeli personale și a părăsit terenul.

În ultimele 10 minute, Jalen Jones s-a întors cu energie pe teren și a izbutit două triple la rând, 67-58. Deși au existat anumite emoții pe final, U-Banca Transilvania a gestionat perfect situația și a acumulat un rezultat important în vederea viitoarelor calcule ale calificării.

Andrija Stipanović a reușit să strângă 14 puncte, 4 pase decisive și 2 recuperări. Tot 14 puncte a contabilizat și Jalen Jones, alături de 4 recuperări. La rândul său, Kasey Shepherd a strâns 14 puncte și 5 pase decisive.

„Sunt foarte fericit cu această victorie. Este prima noastră victorie din deplasare. Înseamnă mult și astfel avem șanse să ne calificăm în Play-Off-ul 7Days EuroCup. Am avut o rotație mai lungă după aducerea lui Jalen Jones. Cred că este un lucru foarte bun pentru noi. De asemenea, am fost puternici mental în timpul meciului. Am rezistat atunci când ei s-au apropiat și am găsit modalități să revenim în avantaj. A fost un meci bun din acest punct de vedere. Mergem mai departe, suntem o echipă nouă în competiție și mai avem de lucru. Luăm totul pas cu pas și ne vom lupta să ne dăm șanse să câștigăm fiecare partidă”, a declarat Mihai Silvășan după meci.

„A fost un meci incredibil pentru noi, împotriva unei echipe bune. La un moment dat a existat sentimentul unui deja-vu, din moment ce am condus și ei s-au apropiat. Acum am fost mai deștepți, am jucat colectiv și sper să continuăm tot așa”, a declarat Andrija Stipanović după victoria obținută.

În urma acestei victorii U-BT se află pe poziția a 8-a grupei A a EuroCup, reușind 4 victorii din 11 meciuri.

