Campioana U-BT Cluj s-a impus în deplasare la Târgu Jiu

Campioana U-BT Cluj a obţinut sâmbătă, în deplasare, a 13-a victorie din Liga Naţională, Conferinţa A. Echipa lui Mihai Silvăşan s-a impus în faţa celor de la CSM Târgu Jiu, scor 88-67 (48-35).

Explicație foto: Campioana s-a impus fără probleme în deplasare la Târgu Jiu, scor 91-66. Sursa foto: Facebook/ U-BT Cluj

U-BT Cluj-Napoca a câștigat un nou meci în Liga Națională, scor 91-66, pe terenul celor de la CSM Târgu Jiu. Ardelenii au obținut un succes la aproape 30 de puncte diferență și pornesc cu moralul ridicat înaintea deplasării din Slovenia.

Chiar dacă U-Banca Transilvania a pornit ca favorită certă, CSM Târgu Jiu a încercat să ofere o replică dârză, astfel că tabela indica egalitate după primele cinci minute. Apoi, alb-negrii și-au arătat forța, în special în spațiul de trei secunde, unde Cățe a dominat autoritar situația. De asemenea, Andrija Stipanović a furnizat cu lejeritate puncte. Drept urmare, Elevii lui Silvășan s-audistanțat ușor pe tabela de marcaj.

Oaspeții au câștigat primul sfert cu 24-16 și au intrat la cabine sub adăpostul a 13 puncte, 48-35.

Akos Szentkuti, surpriza serii

Mingea a circulat eficient și în a doua repriză, una în care Mihai Silvășan a rulat tot lotul. Din nou, surpriza serii a venit de la Akos Szentkuti, tânărul sportiv evoluând cu mult curaj, la fel cum a făcut-o și împotriva celor de la CSM Ploiești. Szentkuti a înscris inclusiv un coș de la mare distanță și a terminat disputa cu 7 puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă.

U-Banca Transilvania și-a adjudecat așadar un rezultat pozitiv, scor 91-66, bifând succesul cu numărul 13. Totodată, Richard și compania n-au cedat joc în deplasare în actuala stagiune a Ligii Naționale.

Mihai Silvășan: „E important să rămânem sănătoși”

Antrenorul ardelenilor s-a declarat mulțumit de joc și mai ales de faptul că nu au existat probleme medicale, arătând că echipa joacă două meciuri pe săptămână în această perioadă.

„Mă bucur că am câștigat și că nu avem nicio problemă medicală. E important pentru noi să menținem un ritm bun, chiar dacă meciul a părut ușor. Ne-am făcut partida ușoară prin intensitatea noastră. E important să rămânem sănătoși, deoarece avem două meciuri pe săptămână. Mergem acasă, trebuie să ne odihnim, iar luni vom pleca spre Ljubljana”, a declarant Mihai Silvășan, antrenorul U-Banca Transilvania.

„A fost un meci de campionat în care trebuia să ne menținem concentrarea și să punem în valoare tot ce am aplicat la antrenamente. A fost o șansă să devenim mai buni și să ne pregătim de următorul meci din EuroCup. Cred că am fost concentrați încă de la început și e important că am reușit asta până la final. Intensitatea noastră a fost bună, ne-am apărat bine și nu le-am lăsat coșuri ușoare. Fiecare și-a îndeplinit datoria astăzi”, a declarat la rândul său Emanuel Cățe, jucător U-Banca Transilvania.

U-BT Cluj, liderul clasamentului

În urma rezultatului, U-BT Cluj continuă să fie liderul clasamentului în conferinţă, cu 27 puncte. În lotul echipei clujene nu s-a aflat şi ultimul jucător transferat, americanul Jalen Jones, care va ajunge doar duminică la Cluj-Napoca şi ar urma să debuteze în 18 ianuarie, în deplasare, cu Cedevita, în EuroCup

Revenind la etapa a XV-a a Ligii Naţionale, rezultatele din celelalte partide în ambele conferinţe sunt: CSU Sibiu - SCM Craiova 95-73, Steaua Bucureşti - CSO Voluntari 88-84, Arhletic Constanţa - CSM Oradea 61-108, Rapid Bucureşti - CSM Tg. Mureş 87-77, Dinamo Bucureşti - SCM Timişoara 77-71, CSM Galaţi - Laguna Bucureşti. Ultimul meci a avut loc duminică, între CSM Ploieşti - FC Argeş Piteşti.

Conferinţa B este condusă în clasament de CSM Oradea, cu 25 puncte.

Liga Naţională continuă cu etapa a XVI-a, în 18-19 ianuarie.

