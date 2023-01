CFR și U-BT Cluj se luptă pentru echipa anului. Dan Petrescu și judoka paralimpic Alexandru Bologa, între nominalizări

CFR Cluj și U-BT Cluj-Napoca luptă pentru același titlu la Gala Sportivul Anului, organizată de Ministerul Sportului.

Foto 1: Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj – Sursa foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA/ Facebook – Foto 2: Echipa CFR Cluj – Sursa foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA/ Facebook – Foto 3: Echipa de baschet U-BT Cluj – Sursa foto: U-BT Cluj-Napoca/ Facebook – Foto 3: Alexandru Bologa câștigând medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Tokyo /Foto: CSU Cluj - Facebook

Ministrul Sportului, Eduard Novak, va organiza „Gala Sportivul Anului”.

„Ministerul Sportului organizează «Gala Sportivul Anului», un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români de pe parcursul anului 2022. Nominalizările de la cele 14 categorii includ sportivi care au dus tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale.

Prima ediţia a «Galei Sportivul Anului» va avea loc pe 26 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti, cu participarea unor nume sonore, atât din sport, cât şi din alte domenii, precum şi a oficialilor de cel mai înalt nivel. Ministerul Sportului îşi propune ca acest eveniment să aducă cinste campionilor români şi să devină o tradiţie, sub umbrela diversităţii, echităţii, a proiectelor de ţară pentru viitor, a unei Românii sănătoase”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sportului.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat că îşi doreşte ca rezultatele bune de anul trecut ale sportivilor români să fie urmate de altele în 2023.

„Noul an vine cu noi obiective importante şi ne dorim ca rezultatele de excepţie de anul trecut să deschidă calea pentru unele la fel de bune în 2023. De aceea, vrem ca 2023 să ia startul cu o recunoaştere a meritelor deosebite ale sportivilor români de pe tot parcursul anului trecut, cel mai bun an al sportului românesc din ultimele decenii. Această realitate, care ne-a adus atâta bucurie tuturor, are în spate munca, sacrificiile, eforturile şi devotamentul unor oameni care merită aprecierea şi recunoştinţa noastră. Este momentul lor. Să le fim alături şi să-i onorăm!”, a declarat Eduard Novak.

U-BT și CFR Cluj se luptă pentru același titlu

CFR Cluj și U BT Cluj, sportivul nevăzător Alex Bologa, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj Dan Petrescu, dar și o competiție sportivă internațională organizată la Cluj-Napoca sunt pe lista nominalizărilor la Gala Sportivul Anului.

Nominalizările la cele 14 categorii:



Sportivul Anului: David Popovici (înot), Cătălin Chirilă (canoe), Constantin Popovici (sărituri în apă)

Sportiva Anului: Simona Radiş (canotaj), Loredana Toma (haltere), Bianca Ghelber (atletism)

Antrenorul Anului: Antonio Colamonici (canotaj), Adrian Rădulescu (nataţie), Dan Petrescu (fotbal);

Antrenoarea Anului: Mihaela Melinte (atletism), Iulia Becheru (înot), Mihaela Lăcătuş (box)

Sportivul anului în sport paralimpic: Alexandru Bologa (judo nevăzători), Eugen Pătru (paratir arc olimpic), Robert Tămîrjan (paratriatlon)

Sportiva anului în sport paralimpic: Camelia Ciripan (tenis de masă), Elena Topliceanu (paratir cu arcul), Ioana Ţepelea (tenis de masă)

Evenimentul anului în sport/Cea mai bună organizare a unei competiţii internaţionale în România: Campionatele Europene de înot juniori Otopeni, Campionatele Europene U21 tenis de masă Cluj-Napoca, Campionatele Europene de lupte U17 Bucureşti

Echipa anului - sporturi de echipă masculin: CFR Cluj (fotbal), U-BT Cluj (baschet), Dinamo Bucureşti (handbal)

Echipa anului - sporturi de echipă feminin: Rapid Bucureşti (handbal), ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe (baschet), CSM Volei Alba Blaj (volei);

Echipa anului - sporturi individuale masculin: Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan (canotaj - barca de duble rame), Darius Movileanu şi Eduard Ionescu (tenis de masă), ştafeta înot 100 m liber (juniori)

Echipa anului - sporturi individuale feminin: Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar (canotaj - barca de dublu vâsle feminin), barca de 8+1 feminin (canotaj), Denisa Tîlvescu şi Ioana Vrînceanu (barca de dublu rame)

Premiul special al Ministerului Sportului/Legenda sportului: persoana care va primi trofeul va fi anunţată la Gală

Tinere talente feminin: Elena Zaharia (tenis de masă), Amalia Niţă (box), Bianca Costea (înot)

Tinere talente masculin: Andrei Istrate (tenis de masă), Vlad Stancu (înot), Denis Mihai (lupte)

