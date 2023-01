Gabi Tamaș cunoaște toate shaormeriile din Cluj. Ce a făcut fotbalistul înainte de meciul de retragere a lui Adrian Mutu

Prezentatorul TV, Dani Oțil a dezvăluit aventura petrecută alături de Gabi Tamaș înaintea meciului de retragere a lui Adrian Mutu.

Gabi Tamaș în tricoul Universității Cluj /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Gabi Tamaș a evoluat în meciul de retragere a lui Adrian Mutu organizat în vara anului 2022 cu ocazia finalului celei de-a treia ediții a Sports Festival. Dani Oțil, prezent și el în acel meci demonstrativ, a povestit aventura petrecută alături de fostul internațional român, cu o seară înaintea partidei.

Înainte de meciul de pe Cluj Arena, pe Gabi Tamaș l-a cuprins pofta de shaorma, motiv pentru care a ținut să îl ia pe prietenul Dani Oțil la o plimbare prin Cluj-Napoca:

„Am fugit pe la 3 dimineaţa şi mi-a zis: «Băi Dani, eu ştiu toate shaormeriile din Cluj. Dacă nu vii cu mine, mă supar!». I-am spus: «Băi Gabi, hai să ne culcăm, mâine avem de alergat 10 kilometri». «Băi Dani, hai să-ti arăt Clujul!»

El dacă seara stă mai mult, sau merge la un şpriţ, să ştiţi că a doua zi, la antrenament, este printre primii”, a declarat Dani Oțil pentru as.ro.

Deși a ajuns la 39 de ani, Gabi Tamaș a evoluat constant în campionatul României. Fostul internațional român nu și-a luat gândul nici în acest moment de la națională, spunând că dacă va fi convocat va evolua pentru tricolori:

„Gândul de la naţională niciodată nu poţi să ţi-l iei. Cât joci fotbal? Ţi-l iei după aia, când te laşi. Dacă s-a mers pe schimbarea echipei naţionale, nu ai ce să spui (n.r. despre faptul că nu a fost convocat). Cu toate că ai putea să spui că eram în formă, jucam bine. Eu dacă aş fi fost selecţionerul echipei naţionale luam cei mai în formă jucători de la momentul respectiv. Pentru că îmi trebuie rezultate de acum, nu din 3-4 ani. Acum ai meciurile oficiale!

Pe mine mă chemi, vin, nu mă chemi, nu vin. Ce mare scofală, şi aşa am fost cam des pe acolo”, a declarat Gabi Tamaș la conferința de presă organizată pentru prezentarea sa la Concordia Chiajna.

Retragerea lui Mutu

Echipa României, alcătuită din foşti internaţionali, a terminat atunci la egalitate cu o selecţionată mondială, World Stars, 3-3, Mutu marcând dintr-o pasă primită de la Gheorghe Hagi, în faţa a aproape 20.000 de spectatori.

„Nu mă aşteptam să fie aşa de multă lume. A fost un vibe minunat. Eu m-am bucurat de această seară şi sper că toată lumea s-a bucurat. Am avut mulţi prieteni alături şi am încercat să facem show. Am reuşit să îmi gestionez emoţiile, chiar dacă au fost foarte mari. Le mulţumesc tuturor, fanilor, organizatorilor”, a declarat atunci Adrian Mutu după meci.

