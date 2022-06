Adrian Mutu a marcat la meciul său de retragere în fața a 20.000 de oameni pe Cluj Arena: „A fost un vibe minunat”. VIDEO

Fostul internaţional Adrian Mutu a marcat un gol pentru echipa României, duminică, la meciul său de retragere din activitate, desfăşurat pe Cluj Arena, în cadrul Sports Festival 2022.

Fostul internaţional Adrian Mutu a marcat un gol pentru echipa României, duminică, la meciul său de retragere din activitate, desfăşurat pe Cluj Arena/ Foto: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro

Echipa României, alcătuită din foşti internaţionali, a terminat la egalitate cu o selecţionată mondială, World Stars, 3-3, Mutu marcând dintr-o pasă primită de la Gheorghe Hagi, în faţa a aproape 20.000 de spectatori.

În acest meci memorabil, desfăşurat în încheierea celei de-a treia ediţii Sports Festival, Adrian Mutu a purtat clasicul tricou cu numărul 10 la naţională şi a jucat pentru ambele echipe. După ce a marcat în prima repriză pentru România, Mutu a jucat după pauză în echipa World Stars. La final, fanii au intrat în stadion pentru a fi mai aproape de cel care a oferit atât de multe fotbalului românesc şi internaţional şi care a devenit cel mai mare golgheter al echipei naţionale, alături de Gheorghe Hagi, cel mai bun jucător străin din Italia în 2008 şi o legendă a clubului Fiorentina.

„Nu mă aşteptam să fie aşa de multă lume. A fost un vibe minunat. Eu m-am bucurat de această seară şi sper că toată lumea s-a bucurat. Am avut mulţi prieteni alături şi am încercat să facem show. Am reuşit să îmi gestionez emoţiile, chiar dacă au fost foarte mari. Le mulţumesc tuturor, fanilor, organizatorilor”, a declarat Adrian Mutu după meci.

Gheorghe Hagi l-a caracterizat astfel pe Mutu: „O mare personalitate. Un număr 10 care a făcut diferenţa, care a dat totul pentru echipa naţională. Un jucător, fantastic, excelent.”

Gheorghe Hagi înaintea începerii meciului Team România-World Stars/ Foto: Paul Gheorgheci





Cesare Prandelli, fostul său antrenor de la Fiorentina şi antrenorul selecţionatei mondiale, a declarat cu acest prilej: "Suntem foarte fericiţi să fim aici pentru a-l sărbători pe Adrian. Merită toată această apreciere. Toţi colegii lui au acceptat să fie aici cu mare bucurie şi suntem fericiţi să-l îmbrăţişăm. Cu Adrian am o relaţie strânsă, a fost ca un fiu pentru mine.

Din Team România au făcut parte: Bogdan Stelea, Eduard Stăncioiu - Răzvan Raţ, Mirel Rădoi, Ianis Zicu, Paul Codrea, Ciprian Marica, Gheorghe Hagi, Adrian Mutu, Dorin Goian, Giani Kiriţă, Bogdan Pătraşcu, Marius Niculae, Ionel Ganea, Adrian Borza, Daniel Niculae, Cristian Săpunaru, Adrian Iencsi, Vasile Maftei, Ionel Dănciulescu şi Gabi Tamaş.

Pentru echipa World Stars au evoluat: Sebastian Frey, Vlada Avramov - Dario Dainelli, Fabio Cannavaro, Claude Makelele, Franco Semioli, Martin Jorgensen, Luca Toni, Adrian Mutu, Alberto Gilardino, Jimmy Floyd Hasselbaink, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, David Trezeguet, Thomas Ujfalusi, Erjon Bogdani, Emanuele Blasi, Paolo Cannavaro, Marco Donadel şi Pawel Golanski.

Echipa Team România alături de World Stars/ Foto: Paul Gheorgheci

Mingea de joc a fost adusă în teren de Iulian Zaharie, de 10 ori campion naţional la Trial Bike.

În deschiderea meciul a fost marcat un alt moment important: aniversarea a 100 de ani de la primul meci al echipei naţionale a României. Cei mai celebri ultimi decari din ţară şi, totodată, cei mai buni marcatori ai echipei naţionale, Gheorghe Hagi şi Adrian Mutu, împreună cu foştii lor colegi au îmbrăcat, la încălzire, tricoul galben aniversar, replică a echipamentului cu care tricolorii au jucat primul lor meci, în iunie 1922.

