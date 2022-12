Judoka paralimpic Alexandru Bologa, desemnat cel mai bun sportiv al anului de către CSU Cluj

Alexandru Bologa, medaliat cu aur la Campionatele Europene şi cu bronz la Campionatele Mondiale de judo pentru nevăzători, a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2022 al CSU Cluj.

Alexandru Bologa câștigând medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de laTokyo /FOTO: CSU Cluj - Facebook

Judoka român, Alexandru Bologa a câștigat medalia de bronz în cadrul categoriei 60 kg, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo și medalia de aur la Campionatul European. Sportivul Alexandru Bologa a fost primul sportiv nevăzător din România care a cucerit medalia de bronz în 2016, în Brazilia la Rio de Janeiro, performanță reeditată în 2021 la Jocurile Paralimpice de la Tokyo-Japonia 2020. Mai are în palmares o medalie de argint obținută la Campionatul Mondial pentru Juniori de la Eger, iar în 2015 a câștigat Open-ul de la Heidelberg și Grand Prix-ul de la Birmingham.

În ierarhia alcătuită de antrenorii clubului, Bologa a fost urmat de atleta Sanda Belgyan, dublă medaliată la Campionatele Naţionale şi dublă câştigătoare a Cupei României, palmares la care se adaugă câte două medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Balcanice, respectiv la Naţionalele indoor.



Podiumul a fost completat de judoka Luciana Catana, medaliată cu aur la Cupa Europeană pentru sportivi sub 21 de ani, cu argint la Cupa Europeană sub 18 ani şi campioană naţională U18. La aceste performanţe se adaugă locuri doi la Cupa Europeană sub 18 ani şi respectiv la Campionatele Naţionale U21 şi U23.



Clasament

1. Alexandru Bologa (judo)

2. Sanda Belgyan (atletism)

3. Luciana Catană (judo)

4. Cătălin Ungur (înot)

5. Norbert Molnos (lupte)

6. Raluca Ştef (patinaj viteză)

7. Denisa Mihalcea (atletism)

8. Adrian Gherghina (echitaţie)

9. Mihai Galea (culturism)

10. Adrian Csakany (box)



