Dan Petrescu, cel mai bun antrenor român al anului la Gala GSP: „Sunt foarte fericit cu acest trofeu la mine în mână”

Dan Petrescu a fost ales cel mai bun antrenor român din 2022 în ancheta realizată de Gazeta Sporturilor. Este pentru a cincea oară când câștigă acest trofeu.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj/ FOTO: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ/ Facebook

Dan Petrescu, tehnicianul echipei CFR Cluj, este Antrenorul Anului 2022, fiind premiat în urma celei mai respectate anchete de final de an din sportul românesc.

„Bursucul” a primit pentru a 5-a oară titlul de cel mai bun antrenor român din partea GSP şi l-a egalat pe Mircea Lucescu la numărul de trofee.

Petrescu: „Sper să mai vină și în viitor”

Petrescu s-a aflat pe lista de nominalizări la categoria „Antrenorul Anului” alături de mai mulți antrenori importanți din Liga 1, precum Laurențiu Reghecampf, Gheorghe Hagi, Adrian Mutu și Răzvan Lucescu.

„Sunt foarte fericit cu acest trofeu la mine în mână. Sper să mai vină și în viitor. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au votat, atât cei care lucrează în fotbal, cât și celor din afară. Sper să nu-i dezamăgesc.

Sunt mândru că împreună cu Mircea Lucescu suntem pe primul loc în topul celor care au câștigat acest trofeu. Eu încerc să-l depășesc. Sper ca Nea Mircea să nu se supere.

Sper ca anul viitor să fie un an mai bun și să nu mai am atâtea probleme cum am avut în acest an. Dar dacă va fi la fel, cu probleme și voi câștiga, să vină la fel. Vă mulțumesc tuturor! Să ne vedem cu bine”, a fost mesajul lui Dan Petrescu.

