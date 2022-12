U-BT Cluj a pierdut în fața celor de la Prometey, în EuroCup. Silvășan: „Ne-am prezentat jenant”

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa ucraineană Prometey Slobojanske, cu scorul de 105-82, în EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa ucraineană Prometey Slobojanske/ Foto: U-BT Cluj-Napoca/Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa ucraineană Prometey Slobojanske, cu scorul de 105-82 (28-27, 23-30, 28-15, 26-10), miercuri seara, în deplasare, la Riga, într-un meci din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut o primă jumătate de meci foarte bună, iar după 20 de minute conducea cu 57-51, însă Prometei a dominat ultimele două sferturi şi s-a impus clar, la 23 de puncte. Patrick Richard a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 19 puncte, 6 recuperări, 6 pase decisive. Leonardo Meindl a contribuit cu 17 p, 4 rec, Emanuel Căţe a adăugat 14 p, 6 rec, iar Andrija Stipanovic, 14 p, 3 pase decisive.

Prometey Slobojanske s-au remarcat DJ Kennedy, cu 23 p, 5 rec, 7 pd, Ondrej Balvin, 23 p, 6 rec, 3 pd, şi Gian Clavell, 17 p, 3 pd.

Marţi, Frutti Extra Bursaspor a învins-o pe 7Bet-Lietkabelis Panevezys cu 75-69, iar miercuri, ratiopharm Ulm a dispus de Mincidelice JL Bourg en Bresse cu 110-98, Cedevita Olimpija Ljubljana a pierdut acasă cu 80-83 în faţa echipei Germani Brescia, iar Joventut Badalona a trecut de Umana Reyer Venezia cu 90-87.

„Din păcate, ne-am prezentat jenant în repriza a doua din punct de vedere al intensității. Nici în prima repriză nu am avut intensitatea necesară în apărare, dar am înscris foarte multe puncte. Ei au crescut intensitatea în repriza a doua și noi am cedat. Acesta este cuvântul, am cedat, pierzând la 29 de puncte repriza a doua, ceea ce este extrem de jenant pentru o echipă care se respectă. Cu siguranță trebuie să arătăm mai multă dăruire, mai mult caracter până la finalul meciului. Mergem mai departe și vom fi pregătiți pentru partidele care urmează”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Pe 21 decembrie, „U” va juca acasă cu echipa germană ratiopharm Ulm.

Clasamentul după opt etape:

1. Mincidelice JL Bourg en Bresse 6 victorii-2 înfrângeri

2. Umana Reyer Venezia 5-3

3. Joventut Badalona 5-3

4. Frutti Extra Bursaspor 5-3

5. Prometey Slobojanske 4-4

6. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 4-4

7. ratiopharm Ulm 4-4

8. U-BT Cluj-Napoca 3-5

9. Germani Brescia 3-5

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 1-7

