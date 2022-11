U-BT Cluj a câștigat la limită contra Rapid București. Campioana rămâne neînvinsă în Liga Națională

Campioana U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o dramatic pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 79-77, duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Campioana U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o dramatic pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 79-77/ FOTO: U-BT Cluj-Napoca/Facebook

Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o dramatic pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 79-77 (17-26, 22-19, 22-20, 18-12), duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, care a opus singurele echipe neînvinse din campionat.

Rapid conducea cu 76-74 când mai erau trei minute de joc, dar în cele din urmă „U” a obţinut victoria după un coş reuşit de Bircevic când mai erau patru secunde.

Oboseala nu și-a spus cuvântul în primele minute, iar baschetbaliștii clujeni au intrat proaspeți în meci. Aceștia au condus cu 2-7, apoi rapidiștii au sunat trezirea și au izbutit un parțial de 10-0. Ulterior, Milinovac și-a desprins colegii la 16-7. Nemanja Gordić a venit de pe banca de rezerve și a scuturat plasa de la mare distanță, 28-20. Apoi, Kuti a punctat la rândul său de la mare distanță, 31-25. Din nefericire, Meindl a fost eliminat în prima parte, pe care gazdele au câștigat-o cu 45-39.

U-BT Cluj a câștigat la limită

În repriza a doua, Karel Guzman a preluat rolul de scorer al lui Meindl și i-a pus în dificultate pe giuleșteni prin aruncările sale de la mare distanță. De asemenea, Stefan Birčević a rămas la fel de precis din spatele semicercului. U-Banca Transilvania a găsit energia să producă un run impresionant și să egaleze la 59, aici un cuvânt greu de spus având Victor Sanders, printr-un fault-coș de trei puncte. Finalul s-a încins, doar că Guzman a găsit întotdeauna soluții la atacurile adversarilor. Ulterior, pe urmărire, Stefan Birčević a închis confruntarea, iar U-Banca Transilvania rămâne singura formație neînvinsă în Liga Națională.

Cei mai buni de la clujeni au fost Karel Guzman Abreu, 18 puncte, 8 recuperări, Stefan Bircevic, cu 13 p, 8 rec, Nemanja Gordic, 13 p, 3 rec, 4 pase decisive, Patrick Neal Richard, 11 p, 4 rec, 5 pd, şi Emanuel Căţe, 10 p, 8 rec. De la Rapid s-au remarcat Tyler Xavier Stone, 28 p, 6 rec, şi Mladen Jeremic, 19 p.

„A fost un meci frumos de privit din punct de vedere al spectatorului. Mă bucur că am reușit să câștigăm, a fost o partidă echilibrată. Nu sunt mulțumit de cum am jucat, nu am fost extrem de disciplinați și nu am reușit să facem de multe ori ceea ce ne-am propus. Victoria este victorie, ne-am menținut în joc până la final, iar ultimul tip-in ne-a adus victoria. Mergem mai departe, ne vom recupera cât mai bine pentru deplasarea din Turcia”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

