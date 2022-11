„Șepcile roșii” și-au făcut temele degeaba! Ce a spus Neagoe după înfrângerea suferită sâmbătă

„U” Cluj a pierdut la limită meciul de pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 0-1, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1.

Unicul gol al partidei a venit după lovitura de cap a lui Alexandru Crețu, venită după exact o oră de joc. Modul în care oltenii și-au adjudecat cele trei puncte l-a dezamăgit pe antrenorul oaspeților, Eugen Neagoe (55 de ani).

La flash-interviul de după meci, Neagoe a explicat că elevii săi au fost informați despre modul în care Crețu se demarcă în careul advers, însă aceștia tot nu au reușit să îl oprească.

„Concluziile la final sunt că nu am făcut un joc foarte bun și am pierdut. Am făcut o greșeală în minutul 60, sunt puțin dezamăgit că am luat gol atunci, era o fază simplă, știam unde apare Crețu în momentul când ei ajung în zonele laterale și centrează. Nu a fost ce ne-am dorit în prima repriză, chiar dacă am avut o ocazie mare, dar puțin, față de ce puteam și la ce mă așteptam. Repriza a doua, culmea, am început mai bine, am pasat mai mult, dar am primit acel gol. După, am făcut niște schimbări, pentru a echilibra jocul, dar n-am reușit. Le-am cerut să jucăm foarte avansat, să facem pressing, dar nu am reușit ce ne-am propus. Nu le-am cerut să se retragă, am fost forțați de adversari să facem lucrul acesta", a declarat Neagoe.

