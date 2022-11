Eugen Neagoe zâmbește după victoria cu FCSB: „Puteam să mai marcăm cinci goluri”

Universitatea Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (2-0), luni, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal. Neagoe a declarat că echipa lui a făcut un joc aproape perfect

Eugen Neagoe, antrenorul echipei „U” Cluj/ FOTO: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro

„U” Cluj a învins-o pe FCSB, luni seara, în ultimul meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

„Am făcut un joc aproape de perfecțiune”

Eugen Neagoe, antrenorul echipei „U” Cluj, a declarat că echipa lui a făcut un joc aproape perfect și putea să mai înscrie cinci goluri.

„În primul rând, aș vrea să felicit arbitrajul, a fost un arbitraj impecabil. Când se vrea, se poate! Chiar dacă am avut acea eliminare, am dat dovadă de mare caracter.

Am făcut un joc aproape de perfecțiune. Până la momentul eliminării, am controlat jocul, nu și-au creat nicio ocazie cei de la FCSB, chiar dacă au jucători foarte valoroși. În această seară, cred că puteam să mai marcăm cinci goluri, fără doar și poate. Mă gândesc la bara lui Thiam, două ocazii Chipciu, Fulop două ocazii uriașe, singur cu portarul. A fost un spectacol pentru toată lumea.

Am fost puțin deranjat de toate comentariile care au fost după jocul contra CFR-ului, când am pierdut așa cum am pierdut. Noi am arătat foarte bine, am avut o posesie de 59%, am avut șuturi pe poartă mai multe decât CFR-ului, 6-4. Cornere mai multe, 4-3. I-am dominat la toate capitolele, dar diferența a făcut-o acel penalty. Sunt mândru de jucători și vreau să le mulțumesc din suflet suporterilor. Acest oraș merită ca această echipă să devină una puternică. O să încerc ca «U» Cluj să arate mai bine, promit asta.

Cred că «U» Cluj a arătat bine de când am venit eu. Și Lincar a făcut o treabă foarte bună. Trebuie să avem mai multe puncte, în jur de 22-23 de puncte. Am pierdut puncte cu CFR, cu Voluntari, cu U Craiova, dar trebuie să ne mulțumim cu ce avem acum”, a spus Eugen Neagoe.

