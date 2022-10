U-BT Cluj, victorie clară și peste 100 de puncte marcate în Derby-ul Ardealului

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o clar pe BC CSU Sibiu, cu scorul de 112-88, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 4-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj, victorie clară și peste 100 de puncte marcate în Derby-ul Ardealului. FOTO: U-BT Banca Transilvania

Timp de 40 de minute, U-Banca Transilvania a mărșăluit în fața celor de la BC CSU Sibiu și s-a impus cu scorul de 112-88. Din nou, baschetbaliștii campioanei au purtat echipamente roz pentru a marca lupta împotriva cancerului la sân.

Campioana a bifat a patra victorie, remarcaţii fiind Emanuel Căţe, 17 puncte, 11 recuperări, 3 pase decisive, Leonardo Simoes Meindl, 13 p, 4 rec, 4 pd, Patrick Neal Richard, 14 p, 3 rec, 5 pd, Victor Raymond Sanders, 13 p, 3 rec, 4 pd, Karel Guzman Abreu, 14 p, 3 rec, 4 pd.

Alb-negrii au condus inclusiv cu 32 de puncte pe tabela de marcaj și au depășit borna 100 după libera lui Andrija Stipanović. De asemenea, jocul nostru colectiv a funcționat ca la carte, dovadă fiind cele 31 de pase decisive distribuite de către jucători. Richard și compania se vor pregăti acum de întâlnirea de marți din 7Days EuroCup, cu Reyer Veneția.

Silvășan: „Nu suntem în punctul maxim al jocului nostru”

„Ne-am descurcat foarte bine și suntem mulțumiți de felul cum am arătat pe teren. Am vrut să intrăm cu atitudinea potrivită și am reușit acest lucru. Totul a mers foarte bine pe faza de atac, băieții s-au simțit bine. Am dominat la pase decisive și recuperări, iar de aici rezultă dorința noastră de a câștiga. Le-am spus băieților că meciul a reprezentat o oportunitate de a fi mai buni. Nu suntem în punctul maxim al jocului nostru, este normal să fie așa. Fiecare antrenament trebuie tratat ca o șansă de a progresa. Acum ne vom odihni, deoarece ne așteaptă un joc extrem de important în EuroCup”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

„Suntem foarte bucuroși că am obținut victoria, ne așteptam să fie un meci greu, pentru că este Derby-ul Ardealului. Știam că vor fi foarte motivați. Ne-am dorit să dăm un răspuns pe măsură și cred că ne-am făcut treaba cu vârf și îndesat, de la primul și până la ultimul jucător. Mă simt foarte bine, am revenit după o perioadă în care am jucat mai mult în deplasare. Ne bucurăm că suntem acasă alături de fanii noștri, care au fost extraordinari. Cred că vom face mult mai bune meciuri bune atât acasă, cât și în deplasare”, a spus Emanuel Cățe, jucător U-Banca Transilvania.

O victorie concludentă a obţinut şi CSM CSU Oradea, 85-68 cu CS Dinamo Bucureşti. Erick Bernard Neal a fost cel mai bun de la gazde, cu 17 p, 4 rec, 9 pd, susţinut de Donatas Tarolis, 16 p, 6 rec, şi Justin Anthony Carter, 16 p.

