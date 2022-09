Ultimul meci pe banca ardelenilor? CFR, victorie cu Argeș. Petrescu, tot mai aproape de plecare

CFR Cluj a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

sursă foto Facebook Fotbal Club CFR 107 Cluj-Napoca

Campioana s-a impus prin golul lui Mario Camora (62), cu un şut din apropiere.

CFR Cluj a mai avut ocazii de gol prin Cephas Malele (5), fostul jucător al Argeşului, şi Emmanuel Yeboah (45+2).

Argeşenii au ratat prin Costinel Tofan (22), Paul Garita (58), dar şi prin Mike Cestor (28) şi Antonio Jakolis (52), ambii foşti jucători ai CFR-ului.

La finalul confruntării, Dan Petrescu a refuzat, inițial, să vorbească despre posibila sa plecare, însă ulterior a confirmat că marți sau miercuri va avea o întâlnire cu patronul Ioan Varga.

În același timp, Dan Petrescu s-a „aprins” și a anunțat că despărțirea se va produce doar dacă i se vor plăti cei 400.000 de euro, care reprezintă clauza de reziliere a contractului.

„Nu răspund nimic, nu mă interesează. E părerea lui. Eu nu pot să vorbesc decât despre meciul cu Argeș. Posibil să am o discuție, mâine sau poimâine, să vedem programul. Nu vorbesc despre acest subiect. Dacă-s antrenorul lui CFR și mai am doi ani contract, ce să fie? Cum să renunț la clauză? Care e motivul? Antrenorii dinaintea mea au renunțat? Ei trebuie să știe că eu dacă-s antrenor, sunt antrenor. În toată lumea există contracte. Am un contract, trebuie respectat. Eu nu vreau să comentez ce spune dânsul. Eu vorbesc despre mine și despre echipă”, a spus Dan Petrescu.

