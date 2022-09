CFR nu mai joacă în Gruia. Cluj Arena, o opțiune?

CFR Cluj se vede nevoită să nu mai poată juca pe propriul stadion cel puțin o perioadă de timp.

Stadionul lui CFR Cluj, la meciul cu Universitatea Craiova / Foto: captură Digi Sport

Președintele campioanei, Cristi Balaj, a explicat ce s-a întâmplat după meciul cu Ballkani, din deplasare, scor 1-1.

„Am avut o surpriză neplăcută la întoarcerea din Kosovo, am rămas stupefiat când am văzut cum arăta gazonul la întoarcerea în țară. În 5 zile s-a degradat incredibil. Am chemat specialiști și au spus că e o boală și o combinație de factori climatici și astfel această boală s-a răspândit galopant pe o mare parte din teren, aproape pe toată suprafața. S-au efectuat toate tratamentele spuse de specialiști, am încercat să obținem maximum, oamenii au stat la stadion de dimineața până seara, iar cei de la UEFA au fost informați. Am văzut că Mirel Rădoi a fost dezamăgit la meciul cu Craiova, într-adevăr, dar nu poți să te lupți cu astfel de evenimente care nu pot fi controlate, chestiuni meteo. Mai avem și Europeanul de tineret găzduit de noi, iar pauza competițională e singura portiță să schimbăm gazonul. UEFA ne-a permis, sper sa avem și sprijinul FRF, atunci când vom găzdui Campionatul European. De luni vom face tot ce depinde de noi să înlocuim gazonul", a spus Balaj, la Liga Digisport.

CFR Cluj ar putea juca unele meciuri de acasă pe Cluj Arena, stadionul marii rivale „U" Cluj

Astfel, CFR Cluj ar urma să joace în deplasare meciurile de „acasă", iar una dintre variante este chiar arena marii rivale locale, „U" Cluj, Cluj Arena.

„În data de 1 octombrie vom juca acasă cu Petrolul, dar rămâne de văzut ce stadion vom alege. Avem Cluj Arena, dar în semn de respect, nu dorim să tensionăm situația mai mult decât este acum. Dacă ne vor permite, vom evolua acolo, dar dacă nu, vom găsi alt stadion. Mai există Mediaș, Bistrița, Baia Mare, Alba Iulia, rămâne de văzut", a precizat Balaj.

CITEȘTE ȘI: