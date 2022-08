Emil Boc i-a felicitat pe campionii de la CFR Cluj: „Admirabil băieții de la Cluj, ne-au adus bucurie”

CFR Cluj s-a calificat dramatic joi, 25 iulie, în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins formaţia slovenă NK Maribor. Emil Boc a ținut să îi felicite pe „Feroviari”.

Emil Boc a ținut să îi felicite pe „Feroviari”/ Foto: Facebook - Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a ținut să îi felicite pe jucătorii de la CFR Cluj și pe antrenorul Dan Petrescu după calificarea în Europa Conference League.

„Bravo CFR Cluj, felicitări! Admirabil băieții de la Cluj, ne-au adus bucurie tuturor care suntem în orașul acesta, poți să fi suporter sau nu, dar nu poți să nu te bucuri pentru Cluj dacă ești clujean. Eu mă bucur foarte mult pentru reușita băieților de la CFR de aseară, îl felicit pe Dan Petrescu, pe «Bursucul» cum îi spun oamenii din fotbal. Se încăpățânează (Dan Petrescu – n.red. ) să ducă mai departe victoriile Clujului, îi țin pumnii pentru că este un om de excepție și echipei să aibă un drum cât mai lung în Conference League și să mențină titlul la Cluj”, a declarat edilul la o post de radio local.

Emil Boc a ținut să îi mulțumească, din nou, fostului antrenor al echipei „U” Cluj și să-i ureze noroc lui Eugen Neagoe, noul tehnician al „Șepcilor Roșii”.

„Nu pot să nu spun încă o dată mulțumesc Erik Lincar pentru tot ceea ce ai făcut, nu vom uita efortul tău și reușita de a duce clubul U pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru asta Clujul va fi întotdeauna recunoscător. Viața merge mai departe. Am vorbit telefonic cu noul antrenor și i-am urat bun venit și succes în munca grea pe care o are la Cluj. Nu vine într-un moment fericit, vine într-un moment de tensiune din perspectiva rezultatelor pe care le avem, dar și într-o atmosferă unde este bine venit și susținut (…) Am încredere în Neagoe că va găsi ingredientele necesare pentru că are marfă bună. Echipa asta («U» Cluj – n.red. ) a jucat de la egal la egal cu Dinamo, cu Steaua, cu Craiova și a arătat că poate câștiga meciurile cu echipele respective, a demonstrat că are voință pe teren, deci are ingredientele noul antrenor. Important este să știe cum să le aranjeze”, a adăugat Boc.

„U” Cluj va disputa în runda cu numărul 7 a campionatului un duel în premieră în fotbalul românesc. Partida dintre FC Universitatea Cluj și FC Voluntari este programată vineri, 26 august, de la 18:45.

