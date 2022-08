Reacția lui Erik Lincar după eșecul cu Sepsi OSK: „Poate e nevoie de o schimbare”

Erik Lincar, antrenorul echipei FC Universitatea Cluj, a vorbit despre înfrângerea cu Sepsi OSK, 0-1, în etapa 6 din Superliga, și despre o posibilă plecare de la echipă.

Erik Lincar, antrenorul echipei FC Universitatea Cluj/ Foto: captură ecran video digisport.ro

„U” Cluj a pierdut luni, 22 august, în fața celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Acesta a fost al patrulea eșec consecutiv din Liga 1 pentru „Șepciile roșii”.

La finalul partidei Erik Lincar, antrenorul echipei „U” Cluj, a vorbit chiar despre o posibilă despărțire de clubul clujean.

„Până la primirea golului, am reușit să-i ducem pe cei de la Sepsi în jocul pe care ni l-am dorit. Nu i-am lăsat să își etaleze calitățile tehnice și să-și creeze ocazii de gol.

În momentul de față, nici nu știu ce să spun. E clar că și jucătorii sunt destul de jos din punct de vedere mental. E a patra înfrângere și speram și eu că odată cu revenirea acasă va veni și prima victorie. Oricum, au muncit mult, au alergat, doar că în fotbal trebuie să profiți de toate situațiile pe care le ai.

(despre plecarea de la U Cluj – n. red. ) În România se încearcă să se creeze tot timpul anumite presiuni. Din păcate, chiar anumite manipulări, în lumea presei. Chiar nu am avut nicio discuție cu nimeni. Până la urmă, eu mai am de primit bani de la clubul acesta, pentru performanța pe care am făcut-o.

Să aduc eu bani de acasă ca să plec, asta ar fi ultima, cum își doresc unii. Trebuie să fiu foarte conștient că în ultimele patru etape am pierdut. Din păcate, nu ne-a ieșit nici azi. Ok, poate e nevoie de o schimbare, nu contest, de o altă energie”, a spus Lincar, după eșecul cu Sepsi OSK pentru digisport.ro.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a şasea a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de venezueleanul Mario Rondon (52). Oaspeţii au avut şi o bară, în min. 88, la şutul lui Radoslav Dimitrov.

Universitatea a avut ocazii bune prin Adrian Bălan (45+2) şi Alexandru Boiciuc (74). Sepsi OSK a terminat meciul în zece oameni, după ce Nicolae Păun a primit al doilea cartonaş galben (90+2).

În prima repriză (min. 26), arbitrul Sebastian Colţescu a întrerupt jocul aproape zece minute şi a trimis echipele la vestiare din cauza manifestărilor suporterilor gazdă.

Sepsi OSK a urcat pe locul al treilea după acest succes. Universitatea rămâne fără victorie după şase etape, având doar două puncte.

