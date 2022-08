Înfrângere pentru „U” Cluj pe teren propriu. Incidentele din tribune au perturbat desfășurarea meciului

„U” Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe s-au înfruntat luni, 22 august, în etapa a 6-a a Ligii 1, pe Cluj Arena. Formația pregătită de Erik Lincar a fost învinsă de Sepsi OSK, scor 0-1.

U Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe s-au înfruntat luni, 22 august, în etapa a 6-a a Ligii 1, pe Cluj Arena/ Foto: Facebook - știripesurse.ro

„U” Cluj nu a avut nicio victorie de la revenirea în Liga 1, în timp ce gruparea antrenată de italianul Cristiano Bergodi a înregistrat un succes și nu mai puțin de patru remize în cele cinci jocuri disputate până acum.

Înaintea partidei, „U” Cluj ocupa locul 15 în Liga 1, cu două puncte, în timp ce Sepsi Sfântu Gheorghe se află pe poziția a 9-a în ierarhie, cu șapte puncte acumulate.

Prima ocazie de a înscrie a venit în minutul 10, când Filip a șutat de la mare distanță, dar balonul a trecut peste poarta oaspeților.

„U” Cluj a avut o șansă să înscrie în minutul 20, însă Adrian Bălan a trimis un şut slab pe lângă poartă.

Colțescu a oprit meciul 10 minute din cauza scandărilor xenofobe din partea suporterilor „Șepciile roșii”

În minutul 27, arbitrul Sebastian Colțescu a întrerupt meciul și a trimis echipele în vestiare. Meciul a fost întrerupt din cauza scandărilor rasiste din tribune și a torțelor și petardelor aruncate pe gazon de suporterii „U” Cluj.

Suporterii au scandat trivialități la adresa Ungariei, au folosit materiale pirotehnice și au afișat bannere cu mesajele „4 iunie 1920”, „4 august 1919”, „Ținutul Secuiesc nu există”.

Jocul a fost oprit pentru aproximativ 10 minute. Sebastian Colțescu le-a transmis gazdelor că are toleranță zero față de scandările xenofobe.

Romario Pires, căpitanul echipei „U” Cluj a mers către peluză pentru a discuta cu fanii și pentru a-i ruga să nu mai scandeze împotriva Ungariei.

Prima repriză s-a încheiat cu o nouă ocazie a lui Bălan, care nu a nimerit ținta cu o lovitură de cap, în prelungiri.

Scor pauză 0-0.

Covăsnenii au deschis scorul în minutul 52. După greșeala de apărare a lui Denis Ispas, Mario Rondon a înscris pentru Sepsi OSK.

În minutul 90 Nicolae Păun de la Sepsi OSK faultează, lovindu-l pe Alexandru Boiciuc cu cotul, iar în minutul 90+1 jucătorul de la Sepsi OSK a primit al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare.

FC Universitatea Cluj a fost învinsă din nou, scor 0-1.

Lincar, încrezător înaintea partidei

„Eu sunt mulțumit de jucători, sunt determinați, își doresc să câștige primul meci. Poate n-am fost și inspirați. Nu e o surpriză, totuși, să bați pe nimeni în Liga 1. Nu mă simt inferior nimănui, vreau să fim agresivi, să jucăm de la egal la egal cu toții. Nu refuzăm jocul, nu jucăm la ciupeală.

Vă dați seama, mi se pare aiurea să vorbesc de zvonuri, de demisii, de situații... Ați vrea să vorbim de demisie?! Nu este etic. Postul fiecăruia e în pericol când nu câștigă. Știți de câte ori a fost postul meu în pericol pe parcursul Ligii a doua?! Au fost 4-5 momente limită! Ne-am ridicat și-am mers mai departe

Eu mizez foarte mult pe energia grupului, pe energia pe care ne-o poate aduce acest stadion și în același timp pe ambiția și determinarea jucătorilor mei pentru a întrerupe acest șir de 3 înfrângeri. Sunt mulțumit de ei după aceste 5 etape, sunt hotărâți, motivați și dornici să câștige primul joc, dar în trecut nu am avut poate șansă, sau am fost puțin mai neinspirați.

De aceea, luni de la ora 17 îmi doresc să fim la cel mai înalt nivel fizic și mental și, din punctul meu de vedere, astăzi în România, nu e o surpriză să bați pe nimeni. Sincer, nu mă simt inferior nimănui, acest lucru am încercat să-l implementez acestei echipe de când am venit, să jucăm curajos, să fim o echipă agresivă, o echipă care își propune să joace cu toate echipele de la egal la egal și după cum bine ați văzut, și cu FCSB, și cu Craiova și cu Piteștiul, nu am fost echipa care să ne punem în linie și să jucăm la ciupeală”, a declarat Lincar la conferința de presă înaintea partidei.

CITEȘTE ȘI: