Dan Petrescu se teme pentru sănătatea sa: „Sper să nu pățesc precum patronul”

Dan Petrescu (54 de ani) trăiește cu mari emoții la CFR Cluj. Antrenorul a declarat că se teme inclusiv pentru sănătatea sa și a oferit drept exemplu ce a pățit patronul clubului, Ioan Varga, căruia i s-a făcut rău după returul pierdut cu Pyunik Erevan.

Dan Petrescu. Sursă foto Facebook Dan Petrescu

Antrenorul a recunoscut că resimte o presiune uriașă și a transmis că orice antrenor care va fi la CFR Cluj va avea aceeași soartă, în caz contrar, se va „lăsa” de antrenorat.

„La CFR e linişte? Dacă vine un antrenor aici şi are linişte, mă las de antrenorat. Nu o să fie niciodată cineva liniştit aici. E presiune non-stop! Am câştigat 100 de meciuri acasă din 112 şi tot nu e bine dacă nu batem un meci. Sunt antrenor prost, sunt criticat… asta e în România, ăsta e fotbalul. E presiune, m-am obişnuit cu ea. Ce să fac? Asta e meseria pe care mi-am ales-o, din păcate. Să nu dorm nopţi, familia nu o văd, prietenii nu îi văd, stau de dimineaţă şi până seara închis aici şi dacă nu iese, eu sunt de vină. Normal! Antrenorul plăteşte, dar asta e realitatea, ce să facem. Eu de dimineaţă până seara numai fotbal fac, mă uit la toate meciurile şi rezultatele. E pasiunea mea, e viaţa mea. E clar că presiunea asta nu face bine, sper să nu păţesc precum patronul, sper să fiu norocos. Dar e clar că îmi pun sufletul. La CFR am dat tot, nu am ce să îmi reproşez”, a declarat Dan Petrescu, după victoria cu CS Mioveni, 4-2.

CFR Cluj, meci cu Șahtior Soligorsk în turul trei preliminar din Conference League

După victoria cu CS Mioveni, pentru CFR Cluj urmează prima manșă a „dublei” din turul trei preliminar al Conference League, cu Șahtior Soligorsk.

CFR Cluj se deplasează în Turcia pentru meciul cu Șahtior Soligorsk, programat joi, de la ora 20:00, pentru că echipele din Belarus au fost obligate să dispute pe teren netru partidele din competițiile europene, decizie luată de UEFA în contextul războiului din Ucraina.

CFR Cluj a fost eliminată de Pyunik Erevan în primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar Ioan Varga, patronul clubului, a acuzat probleme de sănătate în urma insuccesului înregistrat de ardeleni.Problemele medicale ale lui Ioan Varga au fost confirmate și de președintele Cristi Balaj.

Cei de la CFR Cluj au emis un comunicat de presă prin care au anunțat care este de fapt starea finanțatorului echipei, Ioan Varga, după ce s-a vehiculat că acesta ar fi în comă indusă.

„Ca urmare a ultimelor informații răspândite în mass-media cu privire la starea de sănătate a domnului Varga, dorim să vă informăm următoarele: Suntem extrem de dezamăgiți de felul în care se răspândesc informațiile false. Domnul Varga este într-o stare stabilă, comunicăm și ne-a transmis că este alături de noi și ne ține pumnii la meciul din această seară. Îi dorim însănătoșire grabnică și îl așteptăm cât mai repede, în formă maximă, alături de noi”, au anunțat ardelenii pe Facebook.

