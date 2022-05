Târg pentru Ucraina, pe Cetățuie! Donațiile vor contribui la salvarea de vieți în orașele ucrainene. FOTO

Un târg multicultural se desfășoară pe Cetățuie, la EC Garden. Donațiile făcute la acest eveniment vor fi direcționate către ajutorul umanitar pentru Ucraina.

Un târg a fost organizat duminică pe dealul Cetățuie, la EC Garden, unde clujenii pot să facă donații pentru Ucraina.

Toate donațiile vor fi direcționate către ajutorul umanitar care salvează vieți în orașele din Ucraina, dar și la comunitatea din Cluj-Napoca:

„It's on! «Târg pentru Ucraina» - un târg multicultural în care toate donațiile vor fi direcționate către ajutorul umanitar, care salvează vieți în orașele din Ucraina și către comunitatea ucraineană din Cluj-Napoca. Un târg organizat de Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) . Hai pe Cetățuie!”, au anunțat cei de la EC (Electric Castle) Garden.

Reprezentanții EC Garden îi îndeamnă pe clujeni să participe la eveniment și să sprijine acțiunile de strângere de fonduri pentru Ucraina.

La eveniment participă și consilierul local USR Alexandra Oană:

„Atmosferă faină și oameni buni la Târgul pentru Ucraina! Felicitări organizatorilor, voluntarilor și participanților!”, a scris Oană pe pagina de Facebook.

