„CLUJ for Ukraine”, comunitatea care oferă sprijin psihologic și momente de bucurie copiilor și femeilor veniți din Ucraina. FOTO

De la asistență psihologică și sprijin juridic, până la crearea de zâmbete și momente de bucurie, comunitatea „CLUJ for Ukraine” este alături de cei refugiați din calea războiului în orașul de pe Someș și în apropiere.

„CLUJ for Ukraine”, comunitatea care oferă sprijin refugiaților ucraineni veniți la Cluj / Foto: Amedeia Neamțu

Inițiator al proiectului și administrator al grupul de Facebook CLUJ for Ukraine, Amedeia Neamțu ne-a vorbit despre misiunea acestei frumoase comunități și cum reușește să fie alături de ucrainenii care s-au refugiat în zona Clujului.

Totul a pornit de la un gând bun - de a oferi asistență psihologică refugiaților ucraineni, dar proiectul a ajuns să „îmbrace” mai multe forme.

Acum, comunitatea încearcă să fie de ajutor cu orice nevoie apare în rândul ucrainenilor, care sunt (în mare parte) femei și copii:

„Am pornit cu gândul de a oferi asistență psihologică și emoțională pentru refugiați. Am cunoscut o femeie psiholog, și ea tot refugiată venită din Kiev cu fetița și cățelușa, și după primele valuri de șoc cu refugiații care au venit, după ce s-au găsit soluții pentru cazare, alimente ș.a.m.d, am reușit să identificăm ca nevoie puternică și importantă partea de echilibrare emoțională. Femeile ucrainence veneau cu șocuri și traume majore. Pornind de la gândul acesta am vrut să facem și o comunitate. Așa, practic, grupul de Facebook a venit ca «pereche» pentru proiectul de consiliere psihologică”, a declarat Amedeia Neamțu pentru monitorulcj.ro.

Ajutor pentru familiile de ucraineni / Foto: Amedeia Neamțu - Facebook

Consiliere psihologică și sfaturi juridice

Amedeia a creat comunitatea „CLUJ for Ukraine” când a realizat că în grupul care exista la nivel național existau foarte multe discuții, iar multe poate nu primeau atenția necesară.

Astfel, „CLUJ for Ukraine” s-a născut din dorința de a avea o comunitate dedicată celor care s-au refugiat în inima Transilvaniei, la Cluj: „ca să putem să răspundem prompt nevoilor refugiaților care vin aici. În Cluj este deja o comunitate destul de mare. (...) Sunt și clujeni foarte inimoși care vor să ajute”, a spus Amedeia Neamțu.

La început, acest grup era mai mult concentrat pe asistența psihologică și juridică, însă cu timpul nevoile refugiaților s-au schimbat, iar activitatea acestei comunități a fost „actualizată” constant:

„Fiind tot timpul în contact cu comunitatea lor am învățat din mers ce trebuie să facem. La început am organizat un eveniment mai mare la Casino unde am adus și niște avocați ca să îi ajutăm, să le răspundă la întrebări pe partea legală. Atunci era destul de nouă hotărârea de protecție temporară la nivel european, erau cam confunzi și ne-am propus să organizăm periodic astfel de întâlniri cu avocații.

Dar am observat acum că nu mai e nevoie de întâlniri de genul acesta. De exemplu, acum e mare nevoie să ne gândim la activități de vară pentru copii pentru că sunt foarte mulți care o să rămână aici și încercăm să organizăm tabere, măcar de zi, în care să desfășurăm cursuri de limba română cu ei și diverse activități”, a mai explicat, pentru monitorulcj.ro, Amedeia Neamțu.

Întâlnire la Casino, în Parcul Central, cu ucrainenii refugiați la Cluj, la care au participat avocați care le-au oferit sfaturi juridice / Foto: Amedeia Neamțu

Femei și copii, traumatizați de război

Alături de Amedeia Neamțu mai activează și un psiholog venit din Ucraina, responsabil de întâlnirile de grup, Olena Koval. Ea se mai ocupă și de întâlnit „1 la 1” cu femeile traumatizate care nu reușesc să vorbească deschis la întâlnirile de grup. Spre exemplu, o femeie a vorbit doar după două luni despre faptul că fiica ei a fost diagnosticată cu cancer. Când acest lucru s-a aflat, comunitatea a încercat să strângă bani pentru tratament.

Olena Koval, psiholog venit din Kiev (stânga) și Amedeia Neamțu, inițiator proiect „CLUJ for Ukraine” (dreapta) / Foto: Amedeia Neamțu

De asemenea, psihologul Veronica Văcăraș a venit ca o „gură de aer” în comunitatea „CLUJ for Ukraine”, fiindcă este și vorbitoare de limba rusă.

„Ea lucrează mult cu adolescenții, pe care îi ajută să își gestioneze emoțiile. Asta este ideea - mergând înainte încercăm să identificăm nevoi și să ajutăm acolo unde se cere. Ne adaptăm la fiecare pas”, a mai spus inițiatoarea proiectului.

Acestea mai colaborează și cu entități/asociații care oferă sprijin pe diverse paliere: „Fiecare ajută unde are un pic de expertiză. Încercăm să acoperim fiecare ce știm să facem mai bine”, spune Amedeia. Și, desgiur, o mulțime de clujeni cu suflet mare încearcă să ajute cu ce pot.

„CLUJ for Ukraine” aduce momente de bucurie refugiaților, de Ziua Copilului

Având în vedere că 1 iunie, Ziua Copilului, se apropie, Amedeia s-a gândit să organizeze tabere de o zi pentru femeile și copiii ucraineni la Mărcești. 75 de refugiați vor avea parte de momente de bucurie alături de această comunitate clujeană.

Iar pentru că au existat multe solicitări, tabăra se va organiza în două zile - de 1 și 4 iunie:

„O să avem de 1 iunie o tabără - ducem 75 de mame și copii la Mărcești. Acolo avem un spațiu de evenimente, se numește Treepi. O să facem ziua copilului cu mâncare, jocuri și concursuri. Pentru că au fost foarte multe solicitări în data de 1 iunie și n-am mai făcut față ca număr, o să facem o tabără de zi și în data de 4 iunie.”

De asemenea, la evenimente vor participa și familii de români pentru a le oferi oportunitatea refugiaților să creeze conexiuni cu cei de aici: „Ideea este să existe grupuri mixte, să poată comunica și să se creeze relații între ucraineni și români.”

În tabăra de zi participanții pot să joace: volei, badminton, tir cu arcul, table football, tenis de masă, jocuri de precizie, curse cu obstacole și multe altele. Ucrainenii vor putea și să se relaxeze în hamace sau să meargă într-o plimbare prin pădure sau prin sat și pot să socializeze la ateliere ori în timpul jocurilor de societate (board games).

Totodată, între evenimentele organizate de comunitatea „CLUJ for Ukraine” se numără și meciuri sportive, la care au participat ca spectatori copiii ucraineni:

Sasha și Tymur la meci / Foto: Amedeia Neamțu

Pagina de Facebook a evenimentului poate să fie accesată AICI, iar cea a grupului „CLUJ for Ukraine” AICI.

