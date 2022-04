Îngeri păzitori pentru copiii ucraineni. 160 de copii orfani au zburat din Baia Mare spre Turcia. FOTO

Un număr de 160 de copii orfani din Ucraina şi însoţitorii acestora au fost îmbarcaţi şi transportaţi, joi dimineaţa cu un zbor spre Antalya, Turcia. Asociația Blondie a asigurat transportul micuților care mulți dintre ei au luat acest drum ca pe o excursie.

Îngeri păzitori pentru copiii ucraineni. 160 de copii orfani au zburat din Baia Mare spre Turcia. FOTO/ Sursă foto: Asociația Blondie - Facebook / Fotograf: Paul Ursachi

Cei de la Asociația Blondie au vrut să fie alături de refugiații din Ucraina care fug din calea războiului care a început în urmă cu mai bine de o lună și au reușit să îmbarce 160 de copii proveniți din centrele de plasament din Ucraina alături de însoțitorii lor într-un zbor din Baia Mare spre Antalya, Turcia.

Cei 160 de copiii ucraineni alături de 16 însoțitori au fost preluați de Consulatul Ucrainei în Antalya.

„Am zburat a 106-a oară. De la Baia Mare la Antalya. Drumul a fost pentru 160 de copii din centre de plasament de pe teritoriul Ucrainei și cei câțiva însoțitori ai lor. Acolo, la destinație îi preia consulatul Ucrainei în Antalya. Și va fi bine.

Acesta a fost al doilea grup de copii din centre de plasament din Ucraina ajutați de Consulatul Ucrainei în Antalya. Primul grup e deja acolo, iar al treilea ajunge azi în țară. Și tot așa peste 1000 de copii vor trece granița să lase în urmă războiul astă care nu e al lor și pe care nu îl înțeleg”, a transmis Asociația Blondie.

„Mi se pare absolut minunat să participăm”

Fondatoarea Asociației Blondie, Adelina Toncean, a declarat reporterilor Monitorul de Cluj că acest zbor este al patrulea pe care îl fac pentru refugiații ucraineni. Copiii care s-au aflat la bordul aeronavei aveau între 3 și 17 ani.

„Pentru noi nu a fost foarte greu deoarece s-au ocupat foarte mult consulatul de organizare, noi am plătit cash. Partea noastră a fost de vreo 30.000 de euro aproape. Ideea este că ei sunt un grup de peste 1.000 de copii pe care Consulatul Ucrainei în Antalya o să-i ia să aibă grijă de ei și mi se pare absolut minunat să participăm, adică să ajutăm să se întâmple acest lucru. La noi a fost deja al doilea grup. Primul grup nu l-am plătit noi, au avut finanțare pentru primul zbor, iar pe acesta l-am plătit noi și pe următorul tot noi îl facem”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.

Întrebată de cum au văzut copiii toată situația din Ucraina, Adelina Toncean a mărturisit că mulți dintre copii au luat toată această călătorie din Ucraina până în România și Turcia ca pe o excursie.

„Au luat ca și copiii, părea ca și o excursie cu autocarul în care au și dormit, au și mâncat. Dincolo de plecarea lor de acolo nu au realizat că este ceva greu, adică efectiv s-au simțit ca în excursie”, a adăugat Adelina Toncean.

Pe lângă acest zbor, Asociația Blondie a trimis spre Valencia 14 copii ucraineni cu afecțiuni neurologice. În același zbor s-au aflat și doi bebeluși din România cu afecțiuni cardiace.

„Următorul grup este programat să zboarele zilele acestea. Ne-am luat umpic de timp pentru că este foarte mult. Noi am mai avut încă un zbor săptămâna aceasta cu 14 copii ucraineni cu afecțiuni neurologice și 2 copii români cu afecțiuni cardiace. În același zbor au fost toți. Pe cei români i-am lăsat la Milano și după ne-am continuat zborul spre Valencia unde am lăsat grupul de copii ucraineni. Următoarea zi am avut acest zbor cu cei 160 de copii ucraineni (…) Este al patrulea zbor pe care l-am făcut pentru refugiații ucraineni”, a adăugat Adelina Toncean.

