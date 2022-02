Roxana, medicul de 28 de ani din Cluj cu o formă agresivă de cancer, a ajuns în Israel! Va primi tratamentul salvator

Medicul Roxana Dirică, în vârstă de numai 28 de ani, suferă de o formă agresivă de cancer. După ce o sumă extraordinară de bani s-a adunat prin donații, tânăra a fost transportată în Israel pentru a primi tratamentul salvator.

Roxana, medicul de 28 de ani din Cluj cu o formă agresivă de cancer, a ajuns în Israel! Va primi tratamentul salvator

În urmă cu o lună, în ianuarie 2022, medicul rezident Roxana Dirică se afla internată la ATI, cu o formă agresivă de cancer, și puțină speranță. Atunci cazul său a ajuns pe rețelele de socializare, iar tânăra avea nevoie urgentă de transfuzie de sânge.

De asemenea, familia tinerei trebuia să facă rost de suma de 200.000 de euro pentru a-i asigura tratamentul care îi va salva viața, dar extrem de costisitor.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Atunci s-a început o campanie de donare de bani pentru tratamentul Roxanei, iar într-un mod surprinzător, în timp record (în doar o săptămână), s-au adunat cei 200.000 de euro care să-i plătească tinerei tratamentul de care are nevoie.

Roxana a ajuns cu bine în Israel

Tratamentul care îi va oferi Roxanei o a doua șansă la viață trebuie să îl urmeze în Israel, departe de casă.

Cu ajutorul unor persoane uimitoare și a generozității oamenilor care au donat, tânăra medic a ajuns cu bine la destinație vineri, 4 februarie. Ea a fost pregătită să înceapă consultațiile cu doctorii de acolo și să-și urmeze tratamentul:

„ROXANA este bine! Știm că ați așteptat, cu nerăbdare, vești despre tânăra doctoriță pentru al cărei tratament salvator, în timp record, ați donat 200.000 €. Plecarea în Israel a durat mai mult decât ne-am așteptat, din pricina numeroaselor proceduri logistice și hățisului birocratic dintre ambasade și ministere însă, astăzi, Roxana a ajuns pe mâinile salvatoare. Duminică va avea consultația preliminară cu Prof. Dr. Arnon Nagler -Sheba Medical Center Israel - coordonatorul echipei medicale care va avea grijă ca Roxana să se facă bine.

Mulțumim mult Serviciului Pașapoarte Suceava pentru promptitudine și empatie, mulțumim mult Consulului Ambasadei Israel care a facilitat obținerea permisului special prin Ministerul Afacerilor Externe Israel! Mulțumim din suflet Asociația Blondie care a asigurat transportul aerian și cu ambulanța! Mulțumim echipei medicale din Cluj care a avut grijă ca, în tot acest timp starea fizică a Roxanei să permită deplasarea, iar boala să fie ținută sub control până la începerea tratamentului salvator.

Și, nespus de mult, vă mulțumim vouă, tuturor celor care, persoane fizice sau juridice ați ales să salvați viața Roxanei! Alexandru, te admirăm pentru dragostea și devotamentul cu care îi ești sprijin Roxanei și vă dorim, amândurora, să vă întoarceți cu vești bune și zâmbete infinite!”, a transmis ONG-ul Licuricii Fericiți, vineri.

Asociația Blondie i-a asigurat transportul

Deși tratamentul costisitor va fi asigurat cu ajutorul donațiilor făcute de oameni cu suflet mare, transportul către Israel nu era „inclus în preț”.

Iar când Adelina Toncean de la Asociația Blondie a găsit cazul Roxanei pe rețelele de socializare, totul s-a rezolvat de la sine. Cu ajutorul acestei asociații tânăra a ajuns la destinație, transportul aerian și cu ambulanța fiind asigurat de Blondie:

„A fost al 91-lea zbor. Eu am văzut cazul ei pe Facebook și am contactat-o să o întreb dacă are nevoie de transport medical. A fost foarte bucuroasă familia că putem să facem asta și am programat zborul. Nu a fost la data la care credeau ei pentru că încă mai așteptau aprobarea de la statul israelian. Și am avut vreo două zile în care să organizăm zborul, în momentul în care au știut când vor fi primiți acolo. A fost complicat din cauza faptului că în Israel totul e complicat, dar am ajuns cu bine vineri. Erau tare bucuroși.

Noi întotdeauna ne străduim să nu treacă niciun pacient prin terminal, să asigurăm transportul cu ambulanță. Pacientul nu are ce să caute în terminal, nu poate să stea, să aștepte în picioare. Atunci noi întotdeauna îi luăm de acasă și îi ducem până în fața avionului, iar avionul îi duce cu bine la destinație”, a declarat Adelian Toncean pentru monitorulcj.ro.

Totodată, Adelina Toncean a povestit și care este starea pe care cei de la Blondie, dar și pacienții, o simt de fiecare dată când reușeșc să rezolve cu bine un caz, din punct de vedere al transportului către o destinație în care pacientului „îi va fi bine”:

„Întotdeauna e așa cu pacienții - nu îi știu, nu ne cunoaștem. E un telefon și niște documente medicale pe care le citim și care ne arată cât de important este cazul, cât de urgent și cât de greu și câte frici sunt în spate cuvintelor acelea, scrise în documente, care niciodată nu arată bine. Dar, de fiecare dată, pentru că efectiv am făcut toate zborurile pentru care ni s-a cerut ajutorul, de fiecare dată există atâta bine în zborurile acestea. Nu conștientizezi cât de bolnav este cel care este la bord, ci ce bine că un om care este atât de bolnav merge acolo unde îi va fi bine și că putem să facem asta. E foarte mult entuziasm de fiecare dată în zboruri. E o stare mai mare decât speranța”, a adăugat Adelina.

Despre Roxana Dirică

Roxana Dirică este un medic rezident la Spitalul Clinic de Urgență din Cluj-Napoca, stabilită la Cluj, dar originară din Vaslui. Ea are vârsta de 28 de ani și este logodită cu medicul Alexandru Ciumașu, care provine din Câmpulung Moldovenesc.

Cei doi urmau să se căsătorească, însă diagnosticul Roxanei a apărut din senin. În luna mai a anului 2021, tânăra a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer. De atunci, Roxana se află într-o luptă constantă pentru a-și salva viața.

Conform monitorulsv.ro, Roxana a epuizat toate opțiunile de tratament pe care le putea face în România. Ea a parcurs 9 cicluri de chimioterapie, o groază de analize și 6 CT-uri, dar nu au fost de ajuns.

Când încă se afla pe patul de spital din Cluj-Napoca, Roxana a transmis mulțumiri tuturor celor care o ajută să treacă printr-o perioadă extrem de grea și care s-au mobilizat într-un timp foarte scurt pentru a-i da o mână de ajutor:

„Bună tuturor! Stau pe patul de spital, în ATI și încă încerc să compun câteva cuvinte pentru voi toți cei ce mi-ați întins o mână de ajutor, în aceste câteva zile crunte și îmi dau seama că în astfel de situații cuvintele nu transmit suficient toată recunoștința, bucuria și împlinirea sufletească pe care o resimt. Este incredibil să vezi cum atâția oameni empatizează cu povestea ta de viață, se mobilizează în acest sens într-un timp atât de scurt și ajută fiecare cu ce poate el mai bine. Exact acum îmi vine în minte ceea ce ne-a învățat Iisus Hristos: «Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți», iar în contextul de față, această sintagmă capătă un adevărat sens al vieții. Eu, una, cel puțin, așa mă simt: iubită și plină de recunoștință pentru tot ce-ați făcut pentru mine și continuați să o faceți! Vă mulțumesc din suflet, iar dacă povestea mea va avea un final fericit, voi avea grijă să întorc înzecit acest Bine în Univers!”, a scris Roxana de pe patul de spital, în 12 ianuarie 2022.

În prezent, tânăra se află la o clinică din Israel, cotată ca fiind în top 10 mondial.

CITEȘTE ȘI: