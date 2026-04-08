Caz șocant la Cluj: Curier bătut cu ranga în zona Între Lacuri. Polițiștii clujeni anunță cercetări.

Caz scandalos la Cluj, unde un curier Wolt a fost bătut cu bestialitate și lovit cu ranga pe o stradă din zona cartierului Între Lacuri. Poliția face cercetări.

Un curier Wolt a fost bătut cu bestialitate cu o rangă, iar imaginile care s-au viralizat au scandalizat opinia publică.

Incidentul șocant s-a produs în zona cartierului Între Lacuri din Cluj-Napoca.

În urma unui conflict spontan, curierul a fost atacat cu o rangă, fiind lovit în mod repetat de un bărbat și pus la pământ.

O femeie aflată în zonă a încercat să intervină și l-a apostrofat pe agresor.

După ce i-a aplicat mai multe lovituri curierului, agresorul a pus ranga în portbagaj și a plecat, fiind la un pas să lovească victima cu mașina.

Potrivit imaginilor video care au surprins întreaga scenă,

Poliția anunță cercetări

Poliția s-a sesizat din oficiu și face cercetări.

„La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, a informat, miercuri, IPJ Cluj în urma imaginilor video care au apărut în spațiul public.

„S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, mai arată sursa citată.

