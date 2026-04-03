Emil Boc a anunțat când va fi deschis căminul de vârstnici „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca

Foto: Facebook, Emil Boc, Dan Ștefan Tarcea

Anunțul a fost făcut astăzi, vineri, 3 aprilie 2026, într-un clip video publicat de edil pe pagina sa de Facebook.

„Două vești bune, dragi clujeni. Prima: după data de 15 mai vom deschide oficial centrul pentru seniori („Sfântul Vasile cel Mare - n. red.) de pe calea Baciului. Este un centru pentru seniorii cetății, ca o formă de respect și prețuire pentru părinții și bunicii noștri. Așa cum ei au avut grijă de noi, trebuie să avem grijă de ei. Lucrările sunt finalizate, recepția este făcută. Procesul de acreditare este pe ultima sută de metri. Personalul este angajat”, a spus Emil Boc.

Potrivit edilul, deja au fost depuse 43 de cereri la centru de vârstnici, care vor fi evaluate.

Încă mai pot fi depuse cereri la noul cămin de vârstnici din Cluj-Napoca

„După evaluare vom deschide oficial. Având în vedere că avem 70 de locuri disponibile, încă mai pot fi depuse cereri. Direct la sediul centrului. Puteți consulta site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) Cluj. Să completați documentele oficiale pentru a putea beneficia de serviciile de calitate oferite de acest centru”, a mai precizat Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

