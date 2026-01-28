Lucrări finalizate la Centrul de vârstnici de pe Calea Baciului. A costat 11 mil. euro.

Lucrările la Centrul pentru persoane vârstnice de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca au fost finalizate, iar curând vor începe și înscrierile pentru ocuparea locurilor.

A u fost finalizate lucrările la Centrul pentru persoane vârstnice de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

„Au fost finalizate lucrările la Centru pentru persoane vârstnice, de pe Calea Baciului. Un centru construit de la zero, cu suflet pentru seniorii noștri. Intrăm în linie dreaptă pentru a avea cel mai important centru public pentru persoane vârstnice din municipiu”, a transmis Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Obiectivul, construit de Primăria Cluj-Napoca de la zero, în urma unei investiții de aproximativ 11 milioane de euro, a fost gândit să ofere siguranță și condiții la ultimele standarde.

Potrivit edilului, din 2 februarie 2026 va începe procedura de recepție. Tot pe parcursul lunii februarie vor fi finalizate procedurile administrative și de personal (angajări), astfel încât centru să poată deveni funcțional, iar din primăvară se vor putea depune cererile pentru a fi ocupat.

„Realizarea acestuia reprezintă o formă de respect și de responsabilitate față de părinții și bunicii noștri, care au avut grijă de noi, ca noi să putem trăi bine și să putem avea o viața de calitate. Este timpul să întoarcem către părinții și bunicii noștri responsabilitatea, dragostea și grija pe care au avut-o, prin a le oferi condiții de calitate în acest centru, cu dotări de ultimă generație”, a mai transmis Emil Boc.

Despre Centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului

Amplasat pe Calea Baciului nr. 18, imobilul are un regim de înălțime de S+P+2E, o suprafață de 1.400 mp și are o capacitate de 70 de locuri. Acest centru oferă condiții complete de cazare, îngrijire și recuperare pentru seniori.

Clădirea dispune de 42 de camere moderne, accesibile inclusiv pentru persoane cu dizabilități, precum și de:

spații de masă și socializare

bibliotecă

zone de relaxare

cabinete de fizioterapie și kinetoterapie.

Sunt prevăzute și spații dedicate personalului, inclusiv o cameră de odihnă, pentru a asigura desfășurarea activității în cele mai bune condiții.

La exterior, amenajările sunt concepute pentru a încuraja mișcarea și petrecerea timpului în aer liber, prin spații verzi și zone dedicate activităților recreative - cu aparate de fitness, tenis de masă, șah, pistă de alergare, dar și zone de relaxare cu mobilier urban modern. De asemenea, sunt amenajate 20 de locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilități, precum și spații pentru biciclete.

Întregul centru este realizat la standarde actuale, cu dotări moderne și soluții care pun pe primul loc confortul și siguranța.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: